Tallinna lennujaama juht: kallim lennukikütus on jõudnud piletihindadesse

Tallinna lennujaama juht Riivo Tuvike rääkis, kui tõsine on Läti lennufirma Air Balticu jutt lendude vähendamisest Eestis.
Foto: Liis Treimann
Kütus on lennufirmade jaoks kõige suurem kulu ning kui kütuse hind on kaks korda tõusnud, siis lennufirmad ei suuda kõiki kulusid enda kanda võtta, rääkis Tuvike.
“Samas need piletite kasvud võib-olla protsentuaalselt on isegi palju, aga kui me mõtleme nüüd rahasse, siis see nii suur ei ole, et inimesed peaksid oma puhkuseplaane kuidagi ümber tegema hakkama,” selgitas lennujaama juht.
Kui täna osta lennupileteid suveks, siis mõnevõrra võivad need tõesti kallimad olla kui samad piletid mullu samal ajal, tõdes Tuvike.
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Veel rääkis ta, kuidas möödus 2025. majandusaasta lennujaama jaoks ning kui tõsine on Läti lennufirma Air Balticu jutt lendude vähendamisest Eestis.