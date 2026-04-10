Tagasi Tallinna lennujaama juht: kallim lennukikütus on jõudnud piletihindadesse Iraani sõja tõttu kallinenud lennukikütus on jõudnud juba piletihindadesse, ütles Tallinna lennujaama juht Riivo Tuvike. Hommikuprogramm

Kütus on lennufirmade jaoks kõige suurem kulu ning kui kütuse hind on kaks korda tõusnud, siis lennufirmad ei suuda kõiki kulusid enda kanda võtta, rääkis Tuvike.

“Samas need piletite kasvud võib-olla protsentuaalselt on isegi palju, aga kui me mõtleme nüüd rahasse, siis see nii suur ei ole, et inimesed peaksid oma puhkuseplaane kuidagi ümber tegema hakkama,” selgitas lennujaama juht.

Kui täna osta lennupileteid suveks, siis mõnevõrra võivad need tõesti kallimad olla kui samad piletid mullu samal ajal, tõdes Tuvike.