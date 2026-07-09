Indrek Lepik: viimased arengud näitavad, et Trump pole näoga Putini poole

Rünnakute jätkumine USA ja Iraani vahel kergitas taas nafta hinda ja majandusekspert Raivo Vare sõnul tuleb tekkinud ebakindlusega arvestada veel mõnda aega. Üks peamine võitja on selles sõjas Vare sõnul Venemaa.
USA aktsiaturud alustasid kolmapäevast kauplemispäeva valusa langusega, kuna president Donald Trumpi karmid avaldused Iraani suunal viisid nafta hinna enam kui 5-protsendilisse rallisse ja tõid uuesti esile Lähis-Ida sõja laienemise hirmud.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?