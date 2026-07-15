Tagasi Tugev vihm pidurdas maasikakasvataja müügihoogu. “See tegi meeletut kahju” Peamiselt maasikakasvatusega tegelev Joosepi talu prognoosib tänavu mullusest kesisemat müügitulu, kuna erakordselt rängad sajud rikkusid suure osa maasikasaagist, ütles Joosepi talu juhatuse liige Ranet Roositalu. Hommikuprogramm Peatükid

Roositalu sõnul on viimastel kuudel sadanud kohati kahe päevaga maha terve kuu jagu vihma, mis tekitab maasikate sisse hallitust. “See vihm tegi meeletut kahju, põhiistandikud, mis on vanemad, eelmine, üle-eelmine aasta rajatud, seal ikkagi pool läks vao vahele,“ rääkis ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Maasikakasvataja nentis, et tänavu ei saa Joosepi talu eelmise aasta müüki ületatud.

Intervjuus rääkis Roositalu maasikakasvatuse jaemüügi ja hulgimüügi tasuvusest, kuludest ja tööjõu kättesaadavusest.