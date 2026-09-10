Tagasi Lubatud AI-efekt ettevõtetes jäi tulemata, töö käib endiselt vanamoodi Tehisaru rakett on viimasel kolmel aastal tundmatusse kihutanud. Vähegi teadlikud ettevõtted on jõudnud osta AI-tööriistad, korraldatud on sadu koolitusi ja konverentse, kõik räägivad tehisarust, kuid tööd teeme ikkagi üsna endistviisi. Juhid küsivad õigustatult: kus on see lubatud AI‑efekt?

Saates "Digitark äri" uurime neid teemasid visionääri ja praktiku vaatepunktist ning saame teada nende poolt ja vastuargumendid ka teineteise seisukohtadele. Saates on külas masinintellekti visionäär ja strateeg Lembit Loo ning finantsvaldkonna AI‑konsultant, koolitaja ja praktik Gerlyn Tiigemäe

Gerlyn on koolitanud tuhandeid finantsinimesi. Ta küsis näiteks viimasel koolitusel, kas ettevõtetel on AI‑suunal olemas fookus ja strateegia. Klassist tõusis vaid üks käsi. Ja tõde on ka see, et vaid kümnendikul ettevõtetest on olemas tehisintellekti kasutamise reeglid. Ettevõtete levinud lahendus on nn "AI litsentsid kõigile" ja seda nimetatakse juurutuseks. Aga sellisel juhul peab iga töötaja ise aru saama, mida tööriist teeb ja mida mitte. Juhtide endi kasutus jääb Gerlyni hinnangul enamasti infootsingu tasemele: ChatGPT on Google'i asemel, kuid mitte strateegia loomise partnerina.

Lembit Loo vaatab sama pilti teisest vaatenurgast. Tehnoloogia areng liigub tuhandete ja miljonite sammudega, ettevõtted ühe sammu kaupa. Tema sõnul on juba märke sellest, et oleme tehnoloogilises singulaarsuses: masin läheb inimesest mõtlemises mööda ja tark nõu muutub iga päevaga odavamaks. Loo ütleb, et ettevõtte AI‑edu ei sõltu valdkonnast, vaid juhtkonnast, kes otsustab, et see on nende fookus, paneb sinna raha ja aega ning teeb katsetamise inimestele turvaliseks. Loo toob elulise näite transpordifirmast, kus raamatupidaja kulutas ühe tööpäeva igas kuus eri formaadis Exceli tabelite kokkukleepimisele, AI kirjutatud skript tegi selle töö aga ära viie minutiga.