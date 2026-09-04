Tagasi Katre Eljas: tehisaru muudab läbipõlemise põhjuseid Tehisaru ajastul ei põleta inimesi läbi mitte töö-, vaid muutuste kuhi, kirjutab tehisaru- ja robootikakeskuse AIRE juht Katre Eljas. Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks Katre Eljase hinnangul ei põleta tehisaru ajastul inimesi läbi enam niivõrd töökoormus, vaid muutuste kuhjumine;

millised seitse uut läbipõlemise riski tehisaru tööellu toob ja kuidas neid varakult ära tunda;

Viimasel ajal olen kohanud järjest rohkem tööst läbipõlenud inimesi. Tegu on intelligentsete, empaatiliste ja muidu elurõõmsate inimestega, kes on töölt lahkunud just läbipõlemise tõttu.

Põhjused on tööpsühholoogia klassikasse kuuluvad: liiga palju tööd, ülemus ei väärtusta, organisatsioon (loe: süsteem) ei toeta, palju tuleb teha üksi (sest tööjõukuludelt hoitakse kokku), pidev stress pingeliste tähtaegade tõttu. Lisaks ei märgata tööpanust, puudus on tunnustusest, ootused on ebaselged ning usalduse puudumine väljendub mikrojuhtimises.

Siiralt kurb on neid lugusid kuulata, sest need peegeldavad juhtide ebaküpsust ja mitteaustavat suhtumist oma töötajatesse. Õigemini näitavad need juhtide endi sisemisi hirme ja ebakindlust.

Läbipõlemisest on palju räägitud ja seda on teaduslikult uuritud. Kui vanasti nähti läbipõlemise põhjuseid eeskätt töökeskkonnast tulenevat, siis uuemad käsitlused näevad neid kui töökeskkonnast ja töötajast tulenevate aspektide kombinatsiooni.

Teiste sõnadega on tööandja vastutus luua töökeskkond, kus töötaja tunneb end väärtuslikuna ning saab anda oma teadmistele ja kogemustele tuginedes maksimaalse panuse. Samal ajal on töövõtja vastutus võtta selline töökoormus, mis võimaldab tal anda endast parim, jäädes seejuures vaimselt terveks. See on õhkõrn tasakaal, mida enamik meist ei teadvusta ja me õpime leidma kogu elu. Ka väga eneseteadlikud ja korduvalt läbipõlenud töötajad komistavad ikka sama reha otsa.