OpenAI ei lähe tänavu börsile, Altman viitab ohutusriskidele

ST Sisuturundus

Võlakirju saab märkida 24. septembrini

Leedu päritolu nutikate äripindade arendaja NordSpace alustab uut avalikku võlakirjaemissiooni. Programmi kogumaht on kuni 10 miljonit eurot, esimese seeriaga kaasatakse kuni 5 miljonit eurot. Võlakirjad on tagamata ja fikseeritud intressimääraga 9% aastas, intressimaksed toimuvad kaks korda aastas. Esimese seeriaga kaasatud vahendeid kasutatakse muuhulgas 2025. aastal emiteeritud võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks ning äritegevuse laiendamiseks Leedus, Lätis ja Poolas. Märkimisperiood kestab 24. septembrini 2026 ning võlakirjade lunastustähtaeg on 30. september 2029.