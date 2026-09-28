100 miljardi dollari IPO-plaan tõi SK Hynixile kaasa languse
Lõuna-Korea kiibitootja SK Hynixi aktsia langes, kui teated, et kiibitootja võib oma USA tütarettevõtte Solidigmi börsile viia, suurendasid investorite muret kontserni niigi keeruka omandistruktuuri pärast.
AI-buumist rekordilise rahavoo teeninud Lõuna-Korea mälukiibitootja SK Hynix ostab tagasi umbes 28,6 miljardi dollari väärtuses oma aktsiaid, et vaigistada investorite muret pärast järsku aktsialangust, ning lubab suunata aktsionäridele senisest suurema osa vabast rahavoost.
Inteli tegevjuht Lip-Bu Tan hoiatas valdkonna üritusel, et nõudlus mälukiipide järele ei rauge ning hinnatõus jätkub ka järgmisel aastal, vahendas Yahoo Finance. Kiibitootjate aktsiad reageerisid väljaütlemisele tõusuga.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.