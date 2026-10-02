Ettevõtjate elu läheb lihtsamaks. MTA: senine käibedeklaratsioon kaob
Alates järgmise aasta aprillist ei pea ettevõtjad käibedeklaratsiooni ise tegema, vaid maksu- ja tolliamet koostab maksuarvestuse ettevõtte esitatud andmete põhjal, ütles maksu- ja tolliameti käibemaksuosakonna juhataja Richard Kirves.
Eesti spordis pole olnud raha kunagi ülearu. Aastaid hallil alal püsinud sportlaste tasustamise reeglid said pärast maksuameti teravdatud tähelepanu 2020. aastal küll selgemad piirid, kuid probleemid pole kadunud. Äripäevaga rääkinud sportlaste ja treeneri sõnul otsivad klubid endiselt võimalusi, kuidas maksukoormust vähendada.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.