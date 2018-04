Aasta auto 2018 a la country-courmet

03. aprill 2018, 10:00

Kui ühte autosse kokku segada Eesti aasta auto 2018 tiitel, praktilisus ja maastikusuutlikkus, saame tulemuse, mis mõjub kui gurmeeroog eestlaste toidulaual: parimad palad meie kõigi lemmikkastmes. Just sellisena võiks iseloomustada uut Opel Insignia Country Tourerit.

Tõepoolest, tema 32 LED-dioodi suudavad teha autoesise valgeks kuni 400 meetri ulatuses ja kui vastu tuleb teine sõiduk, siis ta justkui lõikab selle asukoha välja, jättes ülejäänud ümbruse endiselt valgustatuks. See on nähtus, mida peab lihtsalt ise proovima. Kes on seda kogenud, see mõistab.

Uus Opel Insignia suutis teha seda, mida vaid vähesed autod suudavad: tuua juba teist aastat järjest Opeli kollektsiooni Eesti aasta auto tiitlikarikas. Aasta tagasi kuulus see teadupoolest Opel Astrale. Insignia on saanud kiita nii sõiduomaduste, mahutavuse, uute tehnoloogiate kui ka disaini poolest. Eeskätt on kõiki proovisõitjaid aga võlunud tema IntelliLux LED maatriksesituled, millega varustatud autoga sõitmine on meie põhjamaises sügistalves justkui uute prillide soetamine: nägin ju enne ka, aga pilt on kohe palju selgem!

Suur samm premium-auto suunas

Et säärased esituled olid alles hiljuti Mercedes-Benz S-klassi ja teiste luksusautode privileeg, on vaid üks tõestus, et Opel on oma Insigniaga astunud suure sammu premium-segmendile lähemale. Universaalkerega Sports Toureril baseeruv Country Tourer on 5004 mm pikk, ta edestab ka oma baasmudelit 18 mm-ga, rääkimata enamikust konkurentidest. Näiteks uus Volvo V90 on Insigniast lühem tervelt 68 mm ja pigem ongi Insignia Coutry Tourer oma pikkuselt juba otsapidi luksusautode mängumaal.

See omakorda võimaldab pakkuda autos lahedat olemist nii sõitjatele kui ka pagasile, samuti on pandud suurt rõhku müraisolatsioonile ning materjalide valikule. Premium-klassile omaseid nähtuseid leiab selle auto juurest palju: Bose Premiumi helisüsteem, info kuvamine esiklaasile, intelligentne püsikiirusehoidja, rajajälgimise süsteem koos rooli korrektsiooniga, jalavibutuse peale avanev tagaluuk (koht, kus täpselt jalaga vehkida, kuvatakse maapinnale), 8-astmeline automaatkäigukast, mis suudab mistahes kiirusel edastada veojõudu võimalikult efektiivselt jne, jne. Kõike olemasolevat on siinkohal võimatu üles loetleda.