Meravita on parim tööandja Valgamaal

Tänavu jaanuaris India rahvusvahelise ravimihiiuga Bravo Healthcare koostööleppe allkirjastanud AS Medical Pharmacy Group (Meravita) pälvis Eesti Töötukassa auhinna 2Valgamaa Aasta Tööandja 2018".

Meravita on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis arendab ja toodab tervisetooteid.

Eesti Töötukassa koostööpartneritele tunnustuste jagamine toimus jaanuari keskel Tallinnas Rahvusooper Estonia Valges saalis. "Koostöö ja usalduseta ei saa midagi tehtud. Te olete teinud rohkem, kui igapäevaselt peaksite,“ ütles Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel tänuüritusel tunnustuse saajatele.

Eesti Töötukassa on oma koostööpartnereid tänanud juba seitse aastat. Meelis Paaveli sõnul on iga ettevõtte suurim väärtus inimene. "Ma ei ütle seda pelgalt niisama, vaid nägime ka kriisi Eesti tööandjaid, kelle jaoks oli inimese koondamine viimane võimalus. Häid töökäsi tuleb hoida, inimestega rääkida ja neid jälgida ning kui nende oskustes peaks olema vajakajäämisi, püüab Töötukassa abiks olla.”

Meravita innovatsiooni ja arendusprojektide juht Sander Ernits tänas omalt poolt Töötukassa Valga osakonna sõbralikku personali sooja vastuvõtu ja toetuse eest kogu möödunud aasta jooksul. Meravita tihedam koostöö Töötukassaga algas 2017. aasta lõpus, kui ettevõtte alustas laienemist Valgamaale. Töötukassa aitas Meravital teha kohalikku tööolukorra uuringut, aitas leida nii kontori kui ka töötajaid.

Meravita kommertsoperatsioonide direktori Erik Rüüteli sõnul oli Meravita telemarketingi üksuse avamine Valgas 2018. aasta kevadel ettevõtte strateegiline samm laienemisel Baltikumi, sest olles Valgas, ollakse samal ajal nii Eestis kui ka Lätis. "Samuti osutus see oluliseks regionaalpoliitiliselt, kusjuures koostöö Eesti Töötukassaga sai meie edukuse võtmeks ning loodame, et see jätkub,“ sõnas ta, lisades, et kohalikel ettevõtetel võiks olla rohkem julgust laieneda pealinnast kaugemale ja kaasata abiks Eesti Töötukassa.

Meravital on täna kontor kolmes linnas – peakontor Tartus ning lisaks kontorid Valgas ja Tallinnas. "Oleme avatud ka kodukontoris töötavate inimeste palkamisele, sest igale poole ei jõua füüsilisi kontoreid teha,” sõnas Ernits. Uueks väljakutseks on olnud Ukraina kõnekeskuse avamine, mille juhtimist on samuti strateegiliselt väga hea teostada Valgast, sest kuna on olemas klienditoe haldamiseks vajalik venekeelne töötajaskond.

AS Medical Pharmacy Group on Eesti kapitalil põhinev innovaatiline ettevõte, mis toodab personaalseid vitamiine, mineraalaineid ja erinevaid tervisetooteid. Tooted valmistatakse tänapäevases laboris kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide käe all. Nii tootearendus kui labor asuvad Eestis ning toodete valmistamisel kasutatakse kõrgema kvaliteeditasemega looduslikku toorainet, mis on hoolikalt valitud ja GMO-vaba. Arendustöö tervisetoodete vallas algas 2010. aastal ja esimesed personaalsed vitamiinid valmisid 2014. aasta veebruaris.

AS Medical Pharmacy Group ehk Meravita on ka sotsiaalselt aktiivne ettevõte, toetades näiteks Eesti sportlasi. Täna sponsoreerib Meravita kulturismi valitsevat maailmameistrit Esta Pilti, 2020. aasta olümpialootust, laskesportlast Reino Vellestet ja noort judokat Patrick Pavlovi, kes võitis Eesti Meistrivõistlustel tänavu judos hõbemedali ning on nii Soome kui ka Põhjamaade meister.