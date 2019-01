Millist kasu saab ettevõtja sportlaste toetamisest Meravita näitel?

Sportlaste ja võistluste sponsoreerimine on ettevõtte jaoks suurepärane võimalus näidata oma hoolivust ühiskonna suhtes ja mõjutada kaudselt kogu rahva tervislikke eluviise. Aga mida sportlased tegelikult on toetajatelt ootavad ning kas ja mida annab spordi toetamine ettevõttele endale?

Äsja Hispaanias toimunud IFBB kulturismi ja fitnessi mastersite maailmameistrivõistlustel naiste bodyfitnessis kategoorias 45+ maailmameistriks tulnud Esta Pilt peab sportlaste toetamist väga oluliseks: „Teadmine, et sponsorleping on olemas, annab kindluse, et minusse suhtutakse kui tõsisesse oma ala tegijasse.”

Oluline on selline toetus tema sõnul ka seetõttu, et ta tunneb seeläbi end kollektiivi liikmena. „Mulle läheb korda, kuidas toetaval ettevõttel läheb, jagan rõõmuga nende uudiseid ja annan ka teistele soovitusi mu toetaja toodete kasutamiseks. Teiselt poolt on aga ka toetajad huvitatud minu võistluste tulemustest ja kuidas ettevalmistus sujub,” räägib Pilt, kel on 2018. aasta suuremate saavutustena veel ette näidata ka Euroopa Meistrivõistluste kuldmedal masters bodyfitnessis.

Tema ametlik sponsor on Meravita, kelle toodetega esmakohtumine toimus sportlasel tegelikult Facebooki mänguvõidu kaudu ja kodulehe testi täites. „Rääkisin müügiinimesele, et mul on ees võistlussõidud ja suured kulutused, mille peale võttis ühendust Meravita turundusjuht ning pakkus hoopis koostööd,” meenutab Pilt, kellega tehti Meravita toodete kasutamiseks tagasisidevideo ning jõuti sealt järgmise sammuna sponsorlepinguni. „Olen väga seda usku, et me kõik – eriti sportlased – vajame vitamiinide-mineraalide näol oma toidule lisa. Ettevõtete toetus toodete näol on suureks abiks, sest see võimaldab ise rohkem panustada võistlustele sõitudele ja osavõtutasudele.”

Toetajatele silmajäämiseks tuleb ise aktiivne olla

Juba 15 aastat kulturismis ja fitnessis väga edukalt võistelnud Esta Pilt nendib, et toetajaid leida on väga raske. „Kindlasti tuleb ka ise aktiivne olla. Täna pakutakse toodete näol toetust rohkem blogijatele ja youtuberitele, ent sportlastel ei ole võimalik nii palju aega töökoha, treeningute ja võistluste kõrvalt panustada sotsiaalmeediale. Seetõttu soovitan olla avatud ka pisematele koostööpakkumistele, mis vastastikuse usaldussuhte tekkimisel rajab ehk silla ka pikemaks koostööks. Sportlaste toetamise kasu on nii ettevõtte ja selle toodete reklaamimisel kui ka objektiivse tagasiside andmisel.”

Alates 2017. aastast Eesti koondvõistkonna liikmena võistlev laskesportlane, tänavu omal alal Baltic Cupi esimese ja Eesti meistrivõistluste teise koha pälvinud Reino Velleste nendib samuti, et raske on leida toetajaid, kes on nõus investeerima sportlasesse. „Et silma jääda ettevõtetele, tuleb näidata häid sportlikke tulemusi ning tutvustada ennast ja oma spordiala meedias nii palju kui võimalik. Minu koostöö näiteks Meravitaga sai alguse tänu seal töötavalt tuttavale, kes mind kandidaadina välja pakkus.”

Tema sõnul sisendab toetajate olemasolu sportlasele enesekindlust ning usku, et teda on märgatud. „Lisaks on muidugi toetus hädavajalik, kui soov on saada parimaks oma spordialal, sest ettevalmistamine võistlusteks, võistlustel käimine ning enesearendamine nõuab palju aega ning materiaalset ressurssi, mida on üksi raske leida. Olen Meravitale toetuse eest tõesti tänulik!”

Edukate sportlaste toetamine motiveerib ka ettevõtte töötajaid

Meravita kaubamärgi all toidulisandeid ja tervisetooteid valmistava AS-i Medical Pharmacy Group müügi- ja turundusdirektor Erik Rüütel ütleb, et ettevõte on toetanud sporti ja sportlaseid mõned aastad. „Valik sünnib iseenesest ja subjektiivselt, kui näeme kedagi erilist, tema meelekindlust ja pühendumist. Tunneme, et oleme temaga sarnased, meie väärtused tervisliku eluviisi osas ühtivad ning ta viib oma eeskujuga meie organisatsiooni samuti edasi.”

Täna on Meravita sponsorluise all kolm sportlast – Maailmameistrist kulturist Esta Pilt, 2020. aasta olümpialootus, laskesportlane Reino Velleste ja noor judoka Patrick Pavlov, kes võitis Eesti Meistrivõistlustel tänavu judos hõbemedali ning on nii Soome kui ka Põhjamaade meister. Meravita toetus põhineb enamasti sportlaste tervisetoodetega varustamisel, lisaks on toetatud erinevaid võistluseid.

„Noortel ja nišisportlastel ei ole harilikult võimalust oma isikliku turundusega väga aktiivselt ja laias plaanis tegeleda ja ka siinkohal saab sponsororganisatsioon abi pakkuda. Nemad reklaamivad kasutavad ja reklaamivad meie tooteid ning meie räägime neist ja nende tulemustest. Tegemist on inimestega, kes usuvad meisse ning meie usume neisse,” räägib Rüütel, tuues esile hetkel enimkullatud sportlase Esta Pildi, keda Meravita on aidanud televisiooni esinema ja kelle pildi ning sigantuuriga esimene toode on müügile tulemas juba 2019. aasta alguses.

AS Medical Pharmacy Group nõukogu esimees Swen Uusjärv lisab omalt poolt, et tubliduse ja töökuse toetamine on ettevõtte jaoks väga oluline. „Tunneme sportlaseid meie laienenud perekonnana ning nende elustiil ja saavutused on distsiplineerivad ning motiveerivad ka meie töötajaid. Sponsorluses on mitmeid kasvu tekitavaid väärtuslikke elemente, mis tulevad selgelt esile, kui toetame inimesi, kelle printsiibid on sünkroonis meie organisatsiooni omadega.”