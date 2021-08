"Linėja Transport" seab eesmärgiks siseneda laiemalt Eesti turule

Sel aastal kümmet tegevusaastat tähistav veoste vedamise- ja ekspeditsiooniettevõte UAB Lineja transport suutis väikesest ettevõttest laieneda kogu Balti regiooni ning ei varja ambitsioone saada üheks suurematest sel alal tegutsevatest kompaniidest.

Otsustanud loobuda veoste vedamisest suurtele kaugustele ja kontsentreerudes veostele Balti riikides ja Poolas, leiab UAB Lineja Transport kergesti kliente, keda rahuldab mitte ainult veoteenuste hind vaid ka teeninduskvaliteet.

Leedus loodud ettevõttele jäi koduriik kitsaks juba esimestel tegevusaastatel, seetõttu hakati laienema naaberriikide turule. Leedulastel ei olnud Eestis puudu klientidest, kes hindasid nende osutatud teenuste hinda ja kvaliteeti,

Vastus tuli hetkega

Polüetüleentorusid (PE) tootva ettevõtte HAKA Plast logistik Annika Vanaküla sõnul teeb ettevõte Lineja Transpordiga koostööd juba kuus aastat, saates veoseid nii Leetu kui Lätti.

Aastas tellib HAKA Plast oma toodangu vedamiseks Eestist Leetu või Lätti umbes 300-350 veokit. Lisaks veab Lineja transport ka tooraineid Muuga sadamast ettevõtte ladudesse.

Suure osa veostest transpordib UAB Lineja Transport, kellega teeme edukat koostööd alates 2015. aastast. Selle aja jooksul ei ole juhtunud midagi, mida peaksime kahetsema. UAB Lineja Transport omab väga häid autosid, mida oma veostele otsime, samuti on laitmatu tellimuste täitmise kiirus ja kvaliteet.

Lineja Transpordiga sujub koostöö ladusalt, kuna päringu saatmise järel pakutakse alati transporti, aga mistahes ebaselguste korral võetakse kohe ühendust ja otsitakse parimaid lahendusi, sõnas HAKA Plast logistik Annika Vanaküla.

Logistik kinnitab, et koostöö UAB Lineja Transpordiga jätkub ka tulevikus, kuna nii suhtlemine kui tellimuste täitmise kiirus ja kvaliteet vastavad vajadustele,

UAB Lineja Transport omab väga häid autosid, mida oma veostele otsime, samuti on laitmatu tellimuste täitmise kiirus ja kvaliteet. Annika Vanaküla HAKA Plast logistik

Kerge suhelda

Ettevõtte Paragon Sleep juht German Naumenko räägib koostööst Lineja Transpordiga: "Nendega on hea ja kerge. Teeme koostööd juba viis aastat. Iga päev sõidab Eestist Leetu 2-3 veokit, veoste mahuga 86 kuni 120 kuupmeetrit. Marsruut kulgeb mitte ainult Leedu suurimatesse linnadesse vaid ka regioonidesse. Operatiivsust, suhtlemist ja positiivsust võib selle äriettevõtte puhul vaid kadestada. See lihtsustab suuresti tööd ja probleemide lahendamist."

Naumenko meenutab mõnusat seika, kui rääkides telefoni teel Lineja Transport töötajaga ja soovides teravmeelitseda küsis, kas oleks võimalik veost toimetada kohale tuvipostiga. Saanud vastuse, et see on täiesti võimalik, ei suutnud vestluskaaslane naeru pidada. "Huvitav vaid, kas jaatav vastus tuli keelebarjääri või suurepärase huumoritunde tõttu." Sõbralik ja motiveeriv atmosfäär on töös väga tähtis, ütleb Paragon Sleep juht.

Ei aja taga vaid tulusaid tellimusi

UAB Lineja Transport veab üsna palju veoseid Eesti sadamatest. Teine Eesti turu eripära on see, et kohalikud vedajad väldivad riigisiseseid veoseid.'

Eesti turg on meile pea samatähtis kui Leedu turg. Vahe on ehk vaid selles, et oma riigis võib vaevalt leida ettevõtte, kes meid ei teaks, siis Eestis on veel jäänud laienemisvõimalusi. UAB Lineja Transport direktor Gediminas Norkus

UAB Lineja Transport direktor Gediminas Norkus

"See, et Eesti vedajad ei püüa seda vajadust rahuldada on meile mõningal määral üllatav. Võib-olla ei ole see nii tulus kui veoste vedamine suurte vahemaade taha," ütleb UAB Lineja Transport rahvusvaheliste veoste osakonna juht Justina Adomavičiūtė. Tema sõnul on Eestis konkurents siiski tuntav ka vähem tulusate kohalike veoste osas.

Jõudis pälvida klientide austuse

"Konkurente edestame võimega vedada suurt hulka veoseid, kuna meie käsutuses on üle 300 veoki. Kui klient vajab näiteks 15 veokit, võib selline tellimus väiksemat veokiparki omavale vedajale osutuda ülejõu käivaks. Lisaks võime me pakkuda teenuste laiemat spektrit. Vajaduse korral veame Eestisiseseid veoseid, kui vaja, veame Leetu. Lätti või teise Euroopa riiki. Niipalju kui tellimusi vastu võtame, niipalju ka täidame. Peame kinni veoste kohaletoimetamise graafikust. Kõikidest ettenägematutest probleemidest teatame koheselt oma klientidele, kuid need probleemid lahendame ise, me ei lükka nende lahendamist klientide õlgadele." jagab Adomavičiūtė.

UAB Lineja Transport rahvusvaheliste veoste osakonna juht Justina Adomavičiūtė

UAB Lineja Transport pakub ka puiste- ja temperatuuriveoste vedamist Leedus. Lätis ja Eestis. Aga mõne kuu eest loodud uus ettevõte Lintrail rendib ja müüb poolhaagiseid.

"Oma töös juhindume loosungist "veab professionaalsus". Rohkearvuliste Eesti klientide seas oleme juba pälvinud usaldusväärse partneri maine. Kliendid mitte ainult kiidavad meid vaid ka esindavad, suunavad teistele klientidele. Toimib nõndanimetatud ettevõtte reklaam suust suhu," räägib Adomavičiūtė.

Kõik kliendid on tähtsad

UAB Lineja Transport klientide nimekirjas on nii väikseid Eesti ettevõtteid kui ka suuri kontserne nagu Stora Enso Eesti, DS Smith Packing Estonia, OÜ Linas Agro. UAB Lineja Transport rahvusvaheliste veoste osakonna juhi Justina Adomavičiūtė sõnul on ettevõttele ühteviisi tähtsad kõik kliendid - nii need, kes tellivad kümme veost päevas kui need, kes paluvad vedada aastas kümme veost.

Käesoleval ajal kasutab UAB Lineja Transport veoste vedamiseks üle 300 veoki. Suurem osa nendest kuulub alltöövõtjatele, kes teevad ettevõttega koostööd.

2019. aastal täitis UAB Lineja Transport 68 tuhat tellimust. Eelmisel aastal, hoolimata pandeemiast, ületas aga vedude arv 84 tuhandet.