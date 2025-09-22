Uuenev seadus lubab lihtsamat planeerimist ja ajavõitu

Pea kakskümmend aastat Tallinnas veeretatud mõtet ehitada Eesti Näituste messikeskuse alale tuttuus linnakvartal sai linnavolikogus kabelimatsu, sest naabrid ei tahtnud arendusest midagi kuulda ja nad jäid peale.
TKM Kinnisvara juhatuse liige Peeter Kütt rääkis Äripäeva raadios, et kaubamajast plaanitakse välja ehitada terve kvartal. Umbes 70 000 ruutmeetri suurusesse hiidkompleksi tulevad lisaks kaubandusele ka bürood, meelelahutus- ja kultuuriruumid.
“Dubai võlu peitub selles, et seal on maksuvaba ja turvaline keskkond, kuhu inimesed kolivad peredega. Neil on raha ning nad tahavad midagi omada väljaspool Euroopat,” ütleb Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik, kes on viimase poole aastaga korraldanud seal juba sada kinnisvara tutvustavat tuuri.