Tagasi ST Energiajulgeolek nõuab meie kõigi panust Energiakooli värskes saates räägib Eleringi juht Kalle Kilk kahest uuest reast elektriarvel, millega iga Eesti majapidamine ja ettevõte uuest aastast arvestama peab - tasakaalustamisvõimsuse ning varustuskindluse tasust.

Saame teada, miks need üldse tekivad, kuhu nendelt laekunud raha läheb ja kuidas need on seotud elektrisüsteemi stabiilsuse tagamisega - seda igal sekundil.

Saade avab ka laiemalt, kuidas tänapäeva energiasüsteem toimib: miks juhitavaid elektrijaamu on vaja isegi siis, kui taastuvenergia katab suure osa tarbimisest, millest kujuneb uute tasude suurus ja miks see kõik ei ole tingimata tarbija jaoks lisakulu, vaid pelgalt ümberkorraldus senises praktikas. Kilk räägib ausalt ka tootjate valmisolekust, võimalike hinnakõikumiste põhjustest ja sellest, kuidas tulevikus tagada, et tuled püsiksid põlemas ning seda võimalikult väikese hinnaga.

Saatejuht on Brent Pere.