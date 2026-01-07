Tagasi ST Vähenenud töövõime ei tähenda vähenenud väärtust tööturul Eestis on täna vähenenud töövõime määratud veidi enam kui 90 000 inimesele ehk iga üheksas tööealine puutub iga päev kokku olukorraga, kus tal on tervise tõttu raske tööd leida või tööd teha. Vähenenud töövõime ei tähenda aga seda, et inimene ei saa üldse töötada, sest mõnikord piisab väikesest asjast või nutikast lahendusest, et teda tegemistes aidata.

Vähenenud töövõimega inimestest koguni 51 protsenti on aktiivselt tööturul. See statistika peegeldab 2016. aastal alanud töövõimereformi peamist eesmärki: liikuda eemale terminist “töövõimetus” ehk sellest, mida inimene teha ei saa, ning keskenduda sellele, mida ta sobiva toe abil suudab korda saata.

Ehkki oleme Euroopa keskmisest veidi eespool, nendib Eesti Töötukassa teenusejuht Livia Laas, et kümne aastaga pole ühiskonnas veel täielikult juurdunud teadmine, et tervisepiiranguga inimene on teistega võrdväärne töötaja.

Hirm tundmatuse ees pärsib koostööd

Nii tööandjate kui ka töötajate suurim takistus on sageli hirm, mis tuleneb teadmatusest. Coop Eesti Keskühistu personalidirektor Kerstin Jaani kinnitab, et tööandjad kardavad sageli ressursipuudust: küsitakse, kes töötajat vajadusel toetab või miks peaks üks töötaja teisest vähem tööd tegema. “Tihtipeale reageeritakse üle ning tegelikkuses pole olukorrad üldse nii hirmutavad, kui eemalt tundub. Samas kardavad töötajad ise, et tervisemurest rääkimine võib kaasa tuua stigmatiseerimise või isegi töökoha kaotuse,” sõnab Jaani.

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Livia Laasi sõnul on kõige aluseks omavaheline dialoog, sest paljud piirangud, nagu näiteks diabeet, on väliselt nähtamatud. Kui tööandja ei tea murest, ei saa ta pakkuda ka vajalikke pause või kohandusi, mis hoiaksid ära tõsisemad terviserikked tööpostil. “Meil on täna veel mitmeid müüdimurdmisi vaja teha nii inimese kui ka tööandja vaates,“ nendib Laas ning lisab, et vähenenud töövõimega inimese motivatsioon võib sageli olla isegi kõrgem kui täiesti tervel töötajal. Sama kinnitab ka Jaani, kelle sõnul on Coopi ridades tööle asunud vägagi usinaid ja eeskujulikke tervisest tuleneva takistusega töötajaid. Abivahendite maailm on ääreult kirju Selleks, et tööd kõikidele osapooltele edukalt sujuda saaksid, pakub töötukassa laia valikut tööalaseid abivahendeid. Millistes olukordades on seni aidatud? • Liikumise hõlbustamine: elektriline ratas amputeeritud jalaga töötajale suurte vahemaade läbimiseks ja spetsiaalne sukeldumisprotees instruktorile. • Käeline tegevus:ühe käega kasutatavad akutrellid ja muud tööriistad. • Kõrgtehnoloogia: Silmadega juhitavad arvutid inimestele, kes ei saa käsi kasutada. Lisaks tehnilistele abivahenditele on kriitiline roll kõikide osapoolte nõustamisel Kerstin Jaani toob praktilise näite kaubandusest, kus töötukassa abiga onümber ehitatud kassabokse, et need mahutaksid ratastooli ning soetatud on ka tõstemehhanisme, mis aitavad vältida tervisele vastunäidustatud raskuste tõstmist. Milline olukord töökohas valitseb ning millist abi seal vaja oleks, seda aitab kaardistada töötukassa ekspertide tiim (liikumis-, kuulmis- ja vaimse tervise nõustajad), kes käivad ettevõtetes kohapeal. Livia Laasi sõnul ongi sageli kõige olulisem tõsta just kolleegide teadlikkust. Ta toob näite pimedast kolleegist, kelle tavapärasele liikumistrajektoorile asetati jõulukuusk. Kui inimene sellele otsa koperdas ning see hiljem eest liigutati, unustati sellest töötajale rääkida, mis tõi kaasa omakorda uue komistamise. “Need on väikesed, kuid olulised inimlikud seigad, mida nõustamine aitab lahendada,” ütleb Laas. Hetkel kuum Eksklusiivne pilguheit Hiiumaa luksushotelli. Rahu ja vaikuse eest tuleb välja käia kuni 10 000 eurot Mart Võrklaev astus pensionäride kaitseks välja. “Sellega viime nad vaesusesse” Väino Kaldoja andis Silberauto juhtimise üle ST Rae Tehnopargis algas A-klassi tööstushoone kavandamine krundi asukoha analüüsist

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Kerstin Jaani sõnul on eriti oluline just juhtide koolitamine, et nad ei kardaks keerulisi olukordi ega pelgaks, et tervisepiiranguga töötaja kahjustab meeskonna tulemuslikkust.

Kuidas töötukassa tervisemurega töötajat või tema tööandjat aidata saab?

Nii Laas kui Jaani julgustavad omavahelisele avatud suhtlusele. “Tervisemurega töötaja toetamine on investeering lojaalsusesse,” ütleb Jaani, märkides, et need inimesed on sageli kõige tänulikumad töötajad ja valmis ettevõtet aitama ka rasketel aegadel.

Kui tervis ei luba endisel erialal jätkata või vajab olemasolev olukord ülevaatamist, pakub Töötukassa karjäärinõustamist ja tööpraktikat, mis on hea viis kõikidele osapooltele hirmude ja ootamatuse kahandamiseks. “Alustamiseks tuleks pöörduda oma maakondliku töötukassa osakonna poole, kus tööandjate konsultandid aitavad kaardistada takistused ja leida igale olukorrale rätsepatööna valmiva lahenduse,” julgustab Eesti Töötukassa teenusejuht Livia Laas muredest kõvemal häälel rääkima.