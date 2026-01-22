Tagasi ST Kuidas Eesti tooteid välisturgudel edukalt turundada? Agentuuri La Ecwador asutaja ja juht Heily Aavik ning loovjuht Taavi Lehari räägivad saates „Password“, et Eesti ettevõtete ekspordiplaanid ebaõnnestuvad mitte toodete kvaliteedi, vaid brändi ja puudulike turundusmaterjalide tõttu.

Välismaal ei oota sind keegi ega anna keegi sulle „koduväljaku“ boonust.

„Brändiraamat ei ole stiiliraamat. Kui sul on paigas ainult värvid ja logo, siis välisturgude edasimüüjatele sellest ei piisa,“ ütleb Aavik.

Saates „Password: Marketing & Money“ arutame, kuidas Eesti ettevõtted saaksid välisturgudel turunduslikult edukamad olla: miks bränd on A ja O ning kuidas teha nii, et edasimüüjal oleks sinuga lihtne koostööd alustada. Juttu tuleb ka pakendist, messidest ja sellest, miks hästi disainitud presentatsioon võib messidel olla ootamatult tugev konkurentsieelis.