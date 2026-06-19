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  • 19.06.26, 11:00

A. Le Coqist Boltini – ettevõtted otsivad uusi viise riigikaitsesse panustamiseks

Tänavu pälvis “Riigikaitsjate toetaja“ tunnustuse 527 ettevõtet ja organisatsiooni. Kaitseministeeriumi tänuürituselt valminud saates räägivad A. Le Coqi, Bolt Operations OÜ ja Rõngu Pagari esindajad, miks nad peavad riigikaitsesse panustamist oluliseks ning kuidas saavad tööandjad toetada nii reservväelasi kui ka Eesti laiemat julgeolekut.
15. juunil toimunud tänuüritusel pälvisid 527 ettevõtet “Riigikaitse toetaja” tunnustuse
  • 15. juunil toimunud tänuüritusel pälvisid 527 ettevõtet “Riigikaitse toetaja” tunnustuse
  • Foto: Arno Mikkor
“Esimesel aastal esitati tunnustusele 50 ettevõtet, tänavu juba üle 650. Suurusjärk on muutunud,“ ütleb saates Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk, viidates ettevõtjate järjest kasvavale huvile riigikaitsesse panustada.
Saates räägitakse sellest, kuidas on muutunud ettevõtete roll Eesti julgeoleku tugevdamisel ning miks ei käsitleta riigikaitset enam üksnes kaitseväe või riigiasutuste ülesandena. Juttu tuleb reservväelaste toetamisest, kriisivalmidusest ning ettevõtete vastutusest olukorras, kus julgeolekukeskkond muutub üha keerulisemaks.
Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo sõnul sõltub riigi kaitsevõime suurel määral sellest, kui hästi on selleks valmis kogu ühiskond. “Kaitsevägi võib pidada lahinguid, aga sõda peab terve riik,“ märgib ta.
Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm toob saates esile, et ettevõtete ja eraisikute panus riigikaitsesse ulatub palju kaugemale kui üksikud annetused või toetused. Tema sõnul aitavad sellised algatused arendada nii tehnoloogilist võimekust kui ka järelkasvu. “Kui me noortega saame süsteemselt tegeleda ja meil on selleks ressursse, siis neid vilju lõikame kümne aasta pärast, kui mitte varem,“ ütleb Tamm.
Lisaks riigi ja kaitsevaldkonna vaatele kuuleb saates ka tunnustuse pälvinud ettevõtete kogemusi.
Kuldtaseme tunnustuse saanud A. Le Coq räägib digilaigu märgistusega toodetest, mille kaudu toetatakse Reservväelaste fondi tegevust.
Hõbetaseme tunnustuse pälvinud Bolt tutvustab võimalusi, kuidas ettevõtte teenuste kaudu saab anda oma panuse Eesti riigikaitsesse.
Rõngu Pagar räägib aga algatusest, mille raames pakutakse laigulises vormis riigikaitsjatele tasuta kuuma jooki ja pirukat. Ettevõtte juht selgitab, miks nähakse sellistes sammudes võimalust avaldada tunnustust inimestele, kes panustavad Eesti julgeolekusse.
Saates arutletakse ka selle üle, milline võiks olla ettevõtete roll riigikaitses tulevikus ning kuidas riigi, ettevõtjate ja ühiskonna koostöö aitab tugevdada Eesti vastupanuvõimet.
Saadet juhib Juuli Nemvalts.
Kuula saadet, kus antud teemadel kõneldakse:
Sisuturundussaade
A. Le Coqist Boltini – ettevõtted otsivad uusi viise riigikaitsesse panustamiseks
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