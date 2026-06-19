A. Le Coqist Boltini – ettevõtted otsivad uusi viise riigikaitsesse panustamiseks

Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm toob saates esile, et ettevõtete ja eraisikute panus riigikaitsesse ulatub palju kaugemale kui üksikud annetused või toetused. Tema sõnul aitavad sellised algatused arendada nii tehnoloogilist võimekust kui ka järelkasvu. “Kui me noortega saame süsteemselt tegeleda ja meil on selleks ressursse, siis neid vilju lõikame kümne aasta pärast, kui mitte varem,“ ütleb Tamm.

Lisaks riigi ja kaitsevaldkonna vaatele kuuleb saates ka tunnustuse pälvinud ettevõtete kogemusi.

Kuldtaseme tunnustuse saanud A. Le Coq räägib digilaigu märgistusega toodetest, mille kaudu toetatakse Reservväelaste fondi tegevust.

Hõbetaseme tunnustuse pälvinud Bolt tutvustab võimalusi, kuidas ettevõtte teenuste kaudu saab anda oma panuse Eesti riigikaitsesse.

Rõngu Pagar räägib aga algatusest, mille raames pakutakse laigulises vormis riigikaitsjatele tasuta kuuma jooki ja pirukat. Ettevõtte juht selgitab, miks nähakse sellistes sammudes võimalust avaldada tunnustust inimestele, kes panustavad Eesti julgeolekusse.

Saates arutletakse ka selle üle, milline võiks olla ettevõtete roll riigikaitses tulevikus ning kuidas riigi, ettevõtjate ja ühiskonna koostöö aitab tugevdada Eesti vastupanuvõimet.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

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