Tagasi ST Mida räägivad marjaletid Eesti tarbija kohta 2026. aastal? Viimased aastad on muutnud Eesti tarbija ostukäitumist rohkem, kui esmapilgul paistab. Inflatsioon, elukalliduse kasv ja üldine majanduslik ebakindlus on pannud inimesi oma oste hoolikamalt läbi mõtlema. Ka No Bananas näeb seda iga päev.

Üks trend on väga selge. Inimesed on muutunud hinnatundlikumaks. Kampaaniaid jälgitakse tähelepanelikumalt ning ostuotsuseid kaalutakse rohkem kui veel mõni aasta tagasi.

Samas näitavad meie müüginumbrid midagi väga huvitavat. Hinnatundlikkus ei tähenda enam seda, et klient valib automaatselt kõige odavama toote. Üha rohkem väärtustatakse maitset, kvaliteeti ja kindlustunnet, et ost vastab ootustele.

Hea maitse loob püsikliendi

Eelmisel aastal tõime oma valikusse Peruu seemneteta viinamarjad. Tegemist oli uue tootega, mille puhul uskusime eelkõige selle maitsesse ja kvaliteeti.

Tänaseks kinnitavad seda ka numbrid. Sellel hooajal Peruu viinamarjade müük kasvas.

Kõige rohkem rõõmustab meid aga klientide tagasiside. Eelmisel hooajal tekkis hetk, kui Peruu viinamarjad olid mõneks ajaks otsas. Selle asemel, et valida mõni teine toode, helistasid kliendid meile ja küsisid, millal nende lemmik taas müügile jõuab.

See on suurim tunnustus, mida üks värske toote müüja saab. Kui klient tuleb tagasi mitte kampaania, vaid maitse pärast, tähendab see, et oleme teinud õigeid valikuid.

Kultuurmustikad on muutnud tarbijate harjumusi

Sarnast arengut näeme kultuurmustikate puhul.

Veel kümmekond aastat tagasi peeti kultuurmustikaid pigem eriliseks hooajatooteks. Täna on neist saanud paljude perede tavapärane ost. Kuigi tegemist on jätkuvalt ühe kallima marjaga meie valikus, kasvab huvi nende vastu igal aastal.

Selle taga ei ole ainult teadlikum toitumine. Viimase kümnendi jooksul on kultuurmustikate sordid ja kasvatamine teinud suure arenguhüppe. Marjad on suuremad, magusamad ja kvaliteet ühtlasem. Kui klient saab iga kord hea maitseelamuse, kujuneb sellest harjumus.

See kinnitab meile, et kvaliteeti märgatakse ning selle eest ollakse valmis maksma.

Kõik algab koostööst kasvatajatega

Hea mari ei sünni juhuslikult.

Kõik algab koostööst meie kasvatajatega ning sellest, milliseid otsuseid tehakse juba kuid enne saagikoristust.

Sageli arvatakse, et tarnija valikul on kõige olulisem hind. No Bananase jaoks on tähtsamad hoopis maitse, sordid, kasvatamise põhimõtted ja partneri soov teha pikaajalist koostööd.

Näiteks järgmise maasikahooaja planeerimine algab ligi aasta enne esimese marja valmimist. Koos kasvatajatega valime sordid, mis annavad parima maitse, mitte lihtsalt kõige pikema säilivusaja.

Usume, et hea toode algab põllul. Kui alus on tugev, on ka lõpptulemus parem.

Tarbija teeb teadlikumaid valikuid

Kõik kategooriad ei liigu siiski samas suunas.

Maasikas on jätkuvalt No Bananase kõige olulisem toode, kuid selle hooaja müük on võrreldes eelmise aastaga vähenenud.

See ei tähenda, et inimesed armastaksid maasikaid vähem. Pigem tehakse ostuotsuseid hoolikamalt ning ostetakse läbimõeldumalt kui varem.

Just sellises olukorras muutub kvaliteet veelgi olulisemaks. Kui inimene otsustab midagi osta, soovib ta olla kindel, et see pakub tõeliselt head maitseelamust.

Ka e-kaubandus on muutunud

Pandeemia ajal kasvas värske toidu koju tellimine väga kiiresti ning tundus, et sellest saab uus tavapärane ostuviis.

No Bananase kogemus näitab aga, et tarbijate harjumused on taas muutunud. 2023 aastal tegime 5188 kullertarnet. 2024. aastal oli neid 3963, 2025. aastal 3123 ning tänavu 2474.

Kolme aastaga vähenes kullertellimuste arv kokku 52,3%.

Need numbrid olid ka põhjuseks, miks otsustasime selleks hooajaks oma e-poe sulgeda.

See ei olnud otsus digitaliseerimise vastu. Vastupidi. See oli otsus lähtuda sellest, mida meie kliendid tegelikult eelistavad.

Värske toidu puhul soovivad inimesed endiselt toodet oma silmaga näha, võrrelda ja valida. Seda kogemust ei asenda ükski veebipood.

Usaldus on see, mille nimel iga päev töötame

No Bananases usume, et meie töö ei seisne ainult marjade müümises.

Meie eesmärk on pakkuda maitseelamust, mille juurde inimesed tahavad tagasi tulla.

Selle nimel teeme iga päev koostööd oma kasvatajatega, valime hoolikalt sorte, kontrollime iga marjakarpi enne müüki ning kuulame tähelepanelikult klientide tagasisidet.

Tänane tarbija on teadlikum kui kunagi varem. Ta võrdleb, uurib ja kaalub oma valikuid. Samal ajal on ta valmis kvaliteedi eest maksma, kui teab, et saab iga kord hea kogemuse.

Usume, et just usaldus on see, mis loob pikaajalise suhte kliendiga. Ning see on väärtus, mille nimel tasub iga päev tööd teha.