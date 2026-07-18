Venemaalt Eestisse kolinud ettevõtjad: ausalt töötades teenib kõige rohkem

“Eestis on hea ettevõtja olla. Siin on rahulik, pole ebakindlust ning asjad ei muutu ettearvamatult kiiresti, mida Venemaa kohta praegu öelda ei saa,” kirjeldavad just idanaabrite juurest Eestisse elama tulnud Andrei Mukhin ja Anton Khamanov, kes nüüd peavad Tallinnas õllebaari ning -poodi Uba ja Humal.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks otsustasid Andrei Mukhin ja Anton Khamanov vahetada senise karjääri baaripidamise vastu ning mida nad seda sammu kaalujatele ausalt soovitavad;

millise ärimudeliga on Uba ja Humal keerulisel ajal kasvatanud käivet ja hoidnud ettevõtte kahjumita;