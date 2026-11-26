Ida-Virumaa ettevõtete TOP
Ida-Virumaa TOPi võitis metsandusettevõte Expertline, teiseks tuli elektrivaldkonnas tegutsev Elektro-Sistem. Kolmandaks platseerunud Tervisekeskus Silmarõõm peab suurimaks saavutuseks seda, et üha rohkem silmaraviteenuseid on Virumaal inimestele kättesaadavad.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliste investeeringute ja teenuste toel pööras Tervisekeskus Silmarõõm kahjumi tugevaks kasumiks;
- kuidas kommenteerib Sigrid Mihhailova kliiniku laienemisplaane ja mida tähendab Jõhvi uus operatsiooniplokk piirkonna patsientidele.