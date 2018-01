Eestlased toovad Läti pealinna Marriotti hotelli

Läti pealinna Riia südames sulges eile uksed Albert Hotel, mis pärast põhjalikku remonti avab uksed Marriotti gruppi kuuluva hotellina AC Hotel Riga.

Oma 2016. majandusaasta aruandes kommenteerib Legend H&S OÜ, et Riia hotelliturg on tugevalt ülekuumenenud ning hotellide täituvus ja keskmised hinnad on languses. „Esimesed pankrotid on toimunud, ellu jäävad väga heade asukohtadega hotellid, samas pankrotist läbi käinud hotellihoonete funktsioon ei muutu ja need ei kao turult,“ kirjutas ettevõte ja lisas, et on seadnud eesmärgiks kaasata strateegiline globaalse distributsiooni partner – maailma suurim hotellikett Marriott.

Legend H&S 2016. aasta müügitulu oli 19,6 miljonit eurot, kasumit teeniti 1,7 miljonit. Ettevõttes oli palgal keskmiselt 312 inimest. Legend H&Sil on kuus tütarettevõtet: GOSPA OÜ, Supelus OÜ, Legendhotels Latvija SIA, Legendhotels Polska Sp.z.o.o, Sound Garden Hotel Sp.z.o.o ja UAB Legendhotels LT.

Marriott Internationalil on üle 80 hotelli Hispaanias, Itaalias, Portugalis, Taanis, Türgis, Prantsusmaal ja USAs. Lähiaastail kavatseb hotellihiid avada veel üle 50 hotelli USAs, Kanadas, Euroopas ja Ladina-Ameerikas. Grupil on 6400 kinnisvaraobjekti ning umbes kolmkümmend juhtivat hotellibrändi maailma 126 riigis.