Rahapesukahtlusega ABLV panka ootab likvideerimine

Rahapesu kahtluse alla langenud Läti ABLV Banka likviidsuskriis osutus nii tõsiseks, et Euroopa Keskpank otsustas panga panna likvideerimisele.

Euroopa Keskpank jõudis laupäeval järeldusele, et pärast ABLV panga likviidsusprobleemide teket on pank kaotanud või kaotamas maksevõimet ning läheb seetõttu ühtsest kriisilahenduskorrast lähtuvalt likvideerimisele. Sama otsuse langetas keskpank ka ABLV Luksemburgi tütarpanga kohta.

Kuni 100 000 euro ulatuses on kõik hoiused kaetud garantiiga ning need makstakse välja.

Läti rikkurite Olegs Filsi, Ernests Bernise ja Nika Berne suurosalusega Läti suuruselt kolmandal pangal oli veel kolmanda kvartali lõpus hoiuseid 2,7 miljardi euro eest ning vara 3,6 miljardi euro eest.

Panga probleemid said alguse 13. veebruaril, kui USA rahandusministeeriumi finantskuritegudega tegeleva üksuse FinCEN teatas, et kahtlustab panka rahapesus ning Põhja-Korea sanktsioonide rikkumises.

USA ametkond lisas selgituseks, et 2014. aastal liikus ukraina ärimehe Sergei Kurtšenko ABLV kontodel miljardeid dollareid. FinCEN märgib, et ABLV võimaldas Põhja-Koreaga seotud ülekandeid pärast seda, kui 2017. aasta suvel hakkas kehtima nulltolerants selle riigi suhtes. Lisaks märgitakse, et 90% selle panga klientidest on kõrge riskiga ning huvitatud anonüümsusest. Pank lõkkas süüdistused tagasi.

Teatele järgnenud pangajooksu käigus võeti pangast välja üle 600 miljoni euro ning pank palus Läti keskpangalt likviidsuslaenu. Keskpanga palvel pani Läti raha- ja kapitaliturgude komisjon 19. veebruaril panga väljamaksetele moratooriumi.