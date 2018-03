Rahapesu oli osa Versobanki ärimudelist

Sellele tuginedes eitas Kessler ka versiooni, mille järgi on loa kehtetuks tunnistamine seotud Läti ABLV panga vastu esitatud kahtlustustega USA rahandusministeeriumilt.

"Läti sündmused algasid alles 13. veebruaril. Meie dialoog Euroopa Keskpangaga algas juba eelmise aasta aprillis. Nii et võime öelda, et Versobanki protsessi jõudis lihtsalt sellesse staadiumisse, siis kui jõudis. ABLVga seos on pigem asjade kokkulangemine," lisas Kessler.

"Meie tegutsesime Versobankiga juba 2015. aastast saadik, pank oli meie riskimaatriksis 2 kohal. Esimesel kohal oli Danske," rääkis Kessler.

Pressikonverentsil küsiti finantsinspektsiooni direktorilt ka seda, kas Danske Banki ootab sarnane otsus. Selle peale kostis Kessler vastuseks, Danskel on Eestis vaid filiaal ja lõplik järelevalve on Taani finantsjärelevalveasutustel.

"Mingid järelevalve osad jäävad ka vastuvõtvale riigile, antud juhul Eestile, üks selline valdkond on rahapesu tõkestamine ja selles tehti otsused ära 2015. aastal. See sai ka tehtud ning meedias räägiti sellest 2016. ja 2017. aastal," rääkis Kessler.