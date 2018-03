Sigarettide salaturgu toidab vaesem elanikkond

Äripäev 28. märts 2018, 15:21

Sigaret. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180328/NEWS/180329596/AR/0/AR-180329596.jpg

"Kui suitsetatakse päevas pakk sigarette, siis kulub keskmise hinnaga sigarette ostes aastas üle 1100 euro. Samas on enam suitsetajaid just madalama sissetulekuga elanike grupis," märkis konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing ja lisas: "Siit ka põhjus, miks Eestis ligi viiendik sigaretiturust on salaturg."

Eesti täiskasvanud elanikest suitsetas 2016. aastal 22%. Meeste suitsetamine on viimase 20 aastaga oluliselt vähenenud, kuid naiste suitsetamine jäänud ligikaudu samale tasemele, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel valminud Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringust.