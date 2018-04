Läänemerre kukkus Vene sõjaväekopter

Eile hilisõhtul kukkus katselennu ajal Kaliningradi lähistel Läänemerre Vene sõjaväe-transpordikopter Ka-29, vahendas TASS Venemaa Balti laevastiku teadet.

Agentuur lisab, et ilmastikutingimused olid tavalised ning tuule kiirus ei ületanud 12 meetrit sekundis, laine kõrgus oli umbes meeter.

Praegu käivad Läänemerel kopteri ja pilootide otsingud, kuid laevaliiklusele seoses õnnetusega piiranguid pole, lisas merepääste korrapidaja.

Kopter Ka-29 on tootmises 1980ndatest aastatest ning see on ette nähtud mereväelaevadelt dessandiks, laevalt tulevahetuse toetamiseks ning kaubaveoks.