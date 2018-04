Võrdse palga seadus hirmutab ettevõtjat

Einman selgitas, et palgalõhe spidomeetri arvutatav info läheb erasektoris ainult tööandjatele endile ja palgaauditite analüüsi peaksid tööandjad tegema iseseisvalt. „Seda seepärast, et kõik organisatsioonid on erinevad ja ei ole võimalik, et riik kehtestab kõigile ühesugused regulatsioonid, kui palju on mingi ametiala väärt,“ rääkis ta. Analüüside läbiviimiseks kavatseb sotsiaalministeerium luua ka võrdse palgaauditi platvormi ja kõigil on võimalik abi vajamise korral pöörduda tööinspektsiooni konsultantide poole.

Vaeva väärt Vastupidi koja arvamusele leiab Swedbanki personalijuht Ülle Matt, et võrdse palga seaduse muudatuse jõustumisel oleks kindlasti positiivne mõju. Praegu tekitab veel vaid küsimusi, kuidas täpselt seadust rakendataks ja millises ajakavas. „Lugesin tööandjate arvamust ja saan nende muredest ja hirmudest aru,“ rääkis Matt. Ta lisas, et Swedbank on juba kolm aastat teinud palgamonitooringut. „Iga algus ongi raske, aga kui süsteemid saavad tööle ja saab juba töövilju noppida, siis see tasub end kindlasti ära,“ ütles ta. „Enne seda tuleb kindlasti nii lisa- kui ka käsitööd juurde,“ lisas Matt. Matti sõnul on Swedbank viimasel kolmel aastal palgalõhet teadlikult vähendanud. Finantssektor on valdkond, kus palgalõhe on vägagi suur – Matti sõnul umbes 30%. „Eestit kummitab kindlasti tööturu segregatsioon. On meeste ametid ja naiste ametid,“ rääkis ta. Finantssektoris on tema sõnul palju naisteenindajaid, mis on ka suure palgalõhe üks põhjus. Matt lisas, et Swedbank oli alguses kindel, et nad ei diskrimineeri kedagi, ent tulemused olid üsnagi üllatavad.

Matti sõnul võiks Eesti järgida Austria eeskuju, kes läks uutele palgasüsteemidele üle järk-järgult, andes ettevõtetele aega kohaneda. „See töö ei võrdu vaid ühe auditiga, vaid terve palgasüsteemi kohandamisega,“ ütles ta. Lisaks halduskoormuse tõusule võib Matti sõnul alguses tekitada raskusi inimeste negatiivne suhtumine. „Meile oli keeruline see, kuidas saada paika, milline arvutuskäik ja analüüs on kõige õigem,“ ütles ta. „Samuti see, et mis me nende tulemustega siis üldse peale hakkame,“ lisas ta.