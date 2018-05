Tõniste aktsiisi langetamisest: teeme enne analüüsi

Kütusemüüjaid esindav õliühing üritab riiki survestada kütuseaktsiisi langetama, rahandusminister Toomas Tõniste sõnul on tellitud analüüs.

„Esialgsel hinnangul on ta kindlasti negatiivne,“ lausus Tõniste ja lisas, et rahandusministeerium tellib majandusmõjude hinnangu, mis peaks valmis saama sügisel. „Siis saab numbritele otsa vaadata ja on võimalik hinnata tegelikke mõjusid, sealhulgas diislikütuse aktsiisi võimalikku langetamist.“

Kütuse jae- ja hulgimüüjaid koondav õliühing tuli välja tõdemusega, et kütuse jätkuv kütuse hinnatõus maailmaturul ohustaks Eesti majandust. Seetõttu leiab survegrupp, et taas tuleks arutada aktsiiside üle.

Maailmaturu hind mõjutab Tõniste sõnul kõiki. „Kogu maailma majandust. Ei ole nii, et ühte riiki rohkem või vähem,“ sõnas ta.

Tere ja Farmi Piimatööstuse juht Katre Kõvask toetab aktsiisi langetamist. „Arvan, et teistsugust vastust ei saagi tulla. Viimaste aastate maksumuudatused ja omapärane aktsiisipoliitika mõjutab – kannatavad kõik ning iga hinnatõusu maksab lõpuks kinni tarbija, sest kui sisendhinnad muutuvad, tõusevad ka lõpphinnad.“

Kõvask lisas, et logistikaettevõtted vaevlevad sel aastal just teemaksu ja aktsiisipoliitika tõttu. „Kõik üritavad meeleheitlikult elus püsida. Keegi ei taha hindu tõsta. Seda tehakse viimases hädas, aga tundub, et nüüd tänu uute maksude kehtestamisele on see olukord kätte jõudnud,“ lausus Kõvask ja märkis, et kui kasvavad logistika sisendhinnad, siis siis tõuseb ka Tere ja Farmi toodangu veohind, mis võib varem või hiljem kajastuda lõpptoodangu hinnas.

