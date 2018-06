Tarbijakaitse hoiatab Telia diili eest

Tarbijakaitseametisse on pöördunud mitu tarbijat seoses juunis jõustuvate Telia Diili ühepoolsete lepingutingimuste muudatustega, millega muudetakse paketi tingimusi, sealhulgas hinda. See tekitab aga rea probleeme ning seaduserikkumise.

Enim küsimusi on tekkinud tähtajaliste lepingute ülesütlemisel, kui tarbija on telefoni saanud nullhinnaga ehk ei ole telefoni eest tasunud, ent Telia nõuab tarbijalt telefoni jääkväärtuse hüvitamist, milleks on telefoni täishind. Ameti hinnangul on selline nõue ebaseaduslik.