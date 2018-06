Alexela Oili uus juht: viie aasta pärast oleme börsil

Ainult tellijale

Alexela grupil on viisaastakuplaanis börsileminek sees ja hiljutine juhivahetus on oluline osa ettevõtte suunamuutusest, rääkis möödunud nädalal Eesti ühe suurema tanklaketi Alexela Oili uueks juhiks saanud Maria Helbling.

Me jälgime üldiselt küll. Mis puudutab aga energiakandjate lõpphindasid, siis turul kajastab üpris täpselt see, mis toimub hulgiturul ehk milliste hindadega sisse ostetakse. Ehk et pikka ennustust on küll hea teada, aga meie valikuid see otseselt ei mõjuta. Samas, kui me räägime kütuseturust, siis ilmselgelt OPECi otsused bensiini hinda mõjutavad, aga gaasilistel kütustel mitte niivõrd.

Juhimuudatus on tegelikult üks samm juba pikka aega käimasolevast protsessist, kus me fokusseerime ennast kliendi jaoks üha rohkem energiatarnijana, mitte lihtsalt elektri- või kütusemüüjana. Oleme seda juba mitu aastat vaikselt arendanud ja jõudnud nüüd sinnamaale, et kaotada ära erisus Oili ja Energia vahel ning jääda lihtsalt Alexelaks. Sellest ettevõttest saab kõik kilovatid kõikides formaatides ja kui on juba üks struktuur ja eesmärk, siis on loogiline ka üks juht.

Kas see mulje on õige, et sõltumata nafta hinna liikumise suunast on kütusefirmad ikka või sees?

Mulje päris õige ei ole. Nafta hinna liikumine kajastub siiski kütuse hinnas päris hästi. See, mis on põhiliselt meie hindu kergitanud, on aktsiisid. Kui meie suurimad tarbijad piiri taha tankima lähevad, siis ega me väga või sees ei ole. Teiseks on ka laialt teada, et see kütuse marginaal teab mis kullaauk ei ole kütuseettevõtetele.

Mida te nüüd tahate ära teha Alexela Oili juhtides ehk mis on teie esimesed eesmärgid?

Siin on kaks suurt asja. Esimene on nii sisemiselt kui väliselt ühe Alexela loomine, et me oleme ühe asja eest väljas ja ka kliendile on selge, et sealt saab kõike. Teine suur suund on Alexelal juba ajalooliselt olnud innovaatori kuvandi säilimine. Kütuse ja üldse energiatarbimise mustrid on muutumas ja me tahame kindlasti vedada seda innovatsioonivedurit ka siin turul. Ehk et kuidas me pärast bensiini- ja diisliaega hakkama saame.

Kus see konkurents on karmim, kas autokütust või elektrit müües?

Selles mõttes on meil hästi läinud, et mõlemad on päris tugeva konkurentsiga turud. Eks mõlemal on oma nüansid. Mõlema puhul on konkurents mõjunud tarbijale hästi. Energiaturgudel on ajalooliselt tugevad monopolid, millel on väga suur turuvõim ja turul senini eelised seoses erinevate regulatsioonide mahajäämisega vabast turust. Selles mõttes on kütuseturg puhtal kujul kapitalism, et seal käib mees mehe vastu võitlus.

