Säästmine rikkaks ei tee

Raha kokkuhoidmisel on rikkaks saamisega vähe pistmist, kirjutab 35. aastaselt pensionile läinud Steve Adcock CNBC portaalis Make it.

Adcock väidab, et raha kokkuhoidmine on justkui finantsblogijate kinnisidee. „Pidevalt antakse erinevaid nippe, kuidas hoida dollar või kaks kokku ükspuha mis tegevuse pealt. Näiteks väljas söömise pealt või ostses asju hulgi kaupa,“ kirjutab ta. Adcock on enda sõnul säästmise poolt ja kindlasti aitab see finantsasjadega paremini hakkama saada, kuid kohe kindlasti ei tee see kedagi rikkaks.

„Olgem ausad – paarsada kokkuhoitud dollarit ei muuda kellegi elu,“ ütleb ta. Seega on tema sõnul ainuke õige viis rikkuseni mitmekülgne investeerimine. Nimelt pole tema sõnul oluline see, kui palju raha kokku hoida, vaid just see, mida oma rahaga tehakse. „Hoides raha madratsi all ei valmistu keegi apokalüpsiseks ette,“ ütles Adcock. Seega tuleb tema sõnul kõik oma säästud investeerida, et raha raha juurde teeks.