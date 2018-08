Kaubandussõda surus toidu hinna alla

Äripäev 02. august 2018, 12:25

Juulis langes ÜRO toiduhinnaindeks ligi 4%. Hinnalanguse taga on võimas pakkumine ja kaubanduspinged.

ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon (FAO) teatas, et maailma toiduhinnaindeks kukkus enim alates möödunud aasta detsembrist. Üliodavast toidust on aga veel vara rääkida: juulikuise 3,7protsendise kukkumise järel on FAO toiduhinnaindeks ikka veel 13 protsenti kõrgemal 2016. aasta hindadest, mis tähistasid viimase seitsme aasta madalaimat hinnataset. FAO andmetel odavnesid enim piimatooted ja suhkur.

Bloombergi andmetel on toiduainete odavnemise taga suur pakkumine ja kaubandussõja pinged. Piimatoodete puhul aitas odavnemisele kaasa näiteks prognoos, mille järgi pakkumine veelgi paraneb. Kuigi põud räsib viljakasvatajaid, odavnes ka teravilja hind, 3,6 protsenti. FAO tõi välja, et põua mõju hakkas indeksis tunda andma alles juuli lõpupoole, kuid nõrgavõitu nõudluse tõttu hinnahüpet ei tulnud.