USA börsi langust veab tehnoloogiasektor

Balti börsidel oli täna valdavalt languspäev ning kõik kolm põhiindeksit sulgusid miinuses. Samal ajal suundusid ka USA aktsiaturud avanedes allapoole, kus languse peamiseks veduriks oli suurte tehnoloogiafirmade ebakindlus.
Meta aktsiat tabas neljapäeval 12% kukkumine, mis vedas kaasa terve tehnoloogiaindeksi.
Foto: AFP/Scanpix
USA peamised indeksid alustasid päeva langusega: Dow Jonesi tööstuskeskmine langes 0,2%, laiapõhjaline S&P 500 üle 0,5% ning tehnoloogiaaktsiatest koosnev Nasdaq liitindeks kukkus enam kui 0,9%. Langust vedas Meta aktsia järsk, ligi 12-protsendiline kukkumine pärast tulemusi.
Igapäevased sadade miljardite dollarite ulatusega aktsiahindade kõikumised on Wall Streetil muutumas tavapäraseks. Suured tehnoloogiafirmad, mis juhivad aktsiaturu vankumatut tõusu, muutuvad üha volatiilsemaks.
