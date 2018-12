Parimad palad aastast 2018

Mootorratastega ruume jagav restoran, tanklatagune toidukiosk ja noore koka imeteod tipprestoranis – tänavune maitsepalett on laiem kui kunagi varem.

Restoran One Sixty on liharestoran, mis jagab ruume mootorrattapoega. Foto: Raul Mee

2018. aastaks on Eestist tõepoolest saanud hea toidu maa. Aasta eredaim elamus oli aga sugugi mitte mõni gurmeelikke kõrgusi ründav restoran, vaid liharestoran One Sixty. Kõikide tunnuste järgi võiks arvata, et One Sixty ei saa mulle kohe kuidagi meeldida – keskendutakse lihale ja õllele, millest kummastki ma eriti ei hooli. Veinid on viletsad (vähemalt tol päeval) ja serveeritakse neid tavalistest rohmakatest veeklaasidest. Pealegi jagab restoran ruume mootorrattapoe või töökojaga – senises elus pole mul neisse iial asja olnud. Kõigest hoolimata sai One Sixtyst aasta lemmik, millele mõtlemine ajab veel nüüdki rõõmsalt muigama, sest seal on kõik nii lahe.