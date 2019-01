Teenetemärgi saanud ettevõtjal on tunnustusega üks probleem

Ettevõtja Jaak Nigul Foto: Jassu Hertsmann

President Kersti Kaljulaidilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi saanud mööblitööstuskontserni Tarmeko omanik Jaak Nigul leiab, et aurahasid peaks antama ettevõtjate kõrval ka tavalistele erasektori töötajatele.

"See on küll üllatus. No ma arvan, et ma pole nii suur ettevõtja, et selle eest peaks auraha andma. Võib-olla anti selle eest, et olen sõna võtnud ühiskonna ja ettevõtluse teemadel," märkis Nigul ajakirjanikult tunnustusest kuuldes.