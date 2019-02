Lumi mattis Soome rongiliikluse

Soome raudteefirmal VR tuleb puhtana hoida 6000 km raudteed, pildil Mercedez-Benzi Unimog. Foto: Daimler

Külm ja ränk lumesadu Lõuna-Soomes on pannud raskesse seisu nii rongid kui taristu ning paljud reisid jäävad selle nädala algul tegemata isegi Helsingi-Turu liinil, vahendavad YLE uudised.

Soome transpordi- ja infrastruktuuriameti teatel ei ole Helsingis mitte kunagi jaanuaris nii palju lund sadanud kui tänavu. Madal õhutemperatuuri ja lume käes on pöörmed kinni külmunud ning neid tuleb käsitsi vabastada.

Riiklik rongifirma VR kurdab, et raskusi on nii vedurite kui vagunite sulatamise ja hooldamisega. Turun Sanomat kirjutab, et lisaks Helsingi-Turu liinile on probleeme ka Helsingi, Tampere, Seinäjoki ja Vaasa liinidel. Ärajäetud liinidel kasutatakse asendusbusse.

Ajaleht küsis hooldustööde eest vastutava Magnus Nygårdi käest, miks raudteed korda ei saa, siis kinnitas viimane, et hooldusmeeskonnad töötavad täiskoormusel, kuid probleeme on ka hooldusmasinatega, sest rööbastel liikuvad masinad saavad raudteed kasutada ainult öösiti.

Hooldusjuht Harri Sakki NRC Finland Groupist tõdes, et suure külmaga tuleb mehaanilised probleemid eraldada käsitsi. Kui probleemid kuhjuvad, siis mõjutavad need koheselt iga järgmist rongi või sõiduaega, tõdes ta. Osade reiside ära jätmisega loodetakse pääseda kogu rongiliikluse halvamisest.