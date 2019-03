Sangar: tootmisest Eestis ei tasu kinni hoida

Tarbija tahaks osta kodumaal toodetud rõivaid, kuid kui hinnasildil vaatab vastu mitukümmend eurot kõrgem hind, valib ta odavama toote, tõdes Sangari juht Raul Saks.

Suur osa Eestis müüdavatest Sangari särkidest on toodetud Ukrainas. Foto: Raul Mee

Saks nentis, et ka nemad jäid eelmisel aastal oma pikaaegsest kliendist ilma just tootmiskulude tõttu, mis viis Tartu tehases 65 töökoha koondamiseni. "See on reaalsus, et Eestis on tootmise omahind ainuüksi tööjõukulude näol vähemalt kaks korda kallim kui meist tuhande kilomeetri kaugusel kuskil lõuna suunas,“ rääkis Saks.