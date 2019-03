Estravel tahab osta Wrisi

Estraveli emafirma Estravel Holding esitas konkurentsiametile taotluse, et omandada enamusosalus konkurendis Wris.

Foto: Andras Kralla

Estravel Holdingu omanik Aivo Takis ütles, et ei kommenteeri teemat enne, kui konkurentsiamet on omandamise soovi kohta otsuse teinud. Taotluses on koondumise põhjusena märgitud soov pääseda seeläbi ligi soodsamatele hindadele ja hanketingimustele rahvusvahelisel turul, kuna ühinedes kasvavad reisiteenuste summaarsed ostumahud.