Lagunev Detroit pani majad 1000 dollariga müüki

Lagunev maja Detroidis Foto: Joshua Lott/AFP/Scanpix

Detroit on kogu USAs kurikuulus oma viletsas seisus linnaosade poolest, kus paljud majad on hüljatud. Linn on pannud tuhanded krundid oksjonile, kusjuures hinnad algavad vaevalt 1000 dollarist.

Et panna number konteksti - juuni seisuga oli pereelamute mediaanhind Detroidis 163 100 dollarit. Mediaansissetulek on linnas aga veidi üle 30 000 dollari aastas.