Raadiohommikus: miks sa ei tohiks idufirmat teha

Kolmapäevases hommikuprogrammis on külas EBSi ja Taltechi startu-up-ettevõtluse lektor Anu Ruul. Foto: Raili Vunk

Äripäeva hommikuprogrammi juhid uurivad homme stuudios EBSi ja Taltechi start-up-ettevõtluse lektorilt Anu Ruulilt, miks ta soovitab võimalusel idufirma tegemist vältida.

Samuti lahkavad saatejuhid, kuidas on seni hakkama saanud Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioon, kel on sel nädalal saja päeva sünnipäev. Valitsusele aitab hinnangut anda poliitikavaatleja ja suhtekorraldaja Andreas Kaju.

Lisaks saab homme hommikuprogrammis ülevaate mootorsõidukite ja kinnisvarahalduse turul toimuvast. Värske ülevaate annab Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Saatejuhid on Eliisa Matsalu ja Tiiu Taal.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Ettevõtete ülevõtmiste ja ühinemiste arv on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Seejuures on suurenenud ka konkurentsiameti töökoormus, sest aina rohkem tehinguid käib nende valvsa pilgu alt läbi.

Millistel juhtudel peavad koondumistehingud läbima konkurentsiameti kontrolli ja kui suure aja- ning energiakuluga peab ettevõte arvestama, sellest kuuleb tänases saates lähemalt. Lisaks räägitakse, milliseid vigu teevad ettevõtjad konkurentsiametisse pöördumisel ja kuidas neid ära hoida.

Sel teemal vestlevad konkurentsiameti koondumiste kontrolli osakonna juhataja Külliki Lugenberg ja advokaadibüroo Triniti partner ja konkurentsiõiguse valdkonna juht ning Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni esimees Tanel Kalaus. Saatejuht on Birjo Must.

12.00–13.00 "Läbilöök". Suurettevõtja ja investor Ain Hanschmidt räägib intervjuus, kuidas sõpradega edukalt koos investeerida, miks ta soovitaks enne tööle asumist 40 aastat pensionil veeta, miks ta tööd teeb, kuigi raha pärast ei peaks seda tegema ja valdkondadest, kuhu panustab ning millest eemale hoiab. Vestlust veab Rivo Sarapik.

Intervjuu on salvestatud Investeerimisklubi ja Äripäeva korraldatud Investeerimisfestivalil 2019.

13.00–14.00 "Eetris on Arvamusfestival". Andmeteadlast on peetud üheks 21. sajandi kõige olulisemaks elukutseks. Samas olid ju juba ka eelmisel sajandil olemas nii statistikud kui ka informaatikud ja võib tekkida küsimus, et mis uus asi see andmeteadus nüüd on. Kes on see andmeteaduse spetsialist, kelle väärtus nii ettevõtja kui ehk ka riigi jaoks oleks hindamatu - mida ta nii väärtuslikku teeb ja milline peaks olema tema haridus ja kogemused?

Arvamusfestivali viimases eeldebatis võtamegi ette sellise mõiste nagu andmeteadus - mille poolest erineb see statistikast, kui laialdase valdkonnaga tegemist on ning kus meie ümber võib seda märgata. Samuti räägime, kas riiklik statistika peaks olema inimestele ja ettevõtetele rohkem kättesaadav.

Saates on külas identimisteenuse pakkuja Veriffi automatiseerimise juht Taivo Pungas, Tartu Ülikooli matemaatika emeriitprofessor, statistik ja rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit ning Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor, Eesti geenivaramu vanemteadur Krista Fischer. Saatejuht on Priit Pokk.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Saates räägitakse lepingutest eraelus. Fookuses on aktuaalsed õigusnüansid abielust ja vabaabielust kuni pärandi vormistamiseni. Jutuks tulevad probleemid, mille puhul võib vaja minna advokaadi abi. Kas näiteks teadsite, et ka vabaabieluga võivad kaasneda õiguslikud/varalised suhted partnerite vahel ning ka notaris vormistatud testament ei ole Eesti õiguspraktikas alati vettpidav?

Eraelu lepingutest kõneleb advokaadibüroo RASK perekonna ja pärimise valdkonna juht vandeadvokaat Siret Saks. Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.