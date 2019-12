Raadiohommikus: mida tõi 2019. aasta investorile?

Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Esmaspäevases hommikuprogrammis võtame koos Tallinna börsi juhi Kaarel Otsaga kokku lõppeva börsiaasta. Vaatame, mis investoreid kõige enam rõõmustas ja prognoosime, mida võiks tuua 2020. aasta.

Samuti räägime Eesti disainist ja moetööstustest– millised on selle valdkonna edusammud ja kuhu poole võiksime riigina pürgida. Sellest vestleme Eesti Kunstiakadeemia moeosakonna juhi Piret Puppartiga.

Jõulueelsele päevale sobilikult uurime, millised on selle aasta tarbimistrendid ja kas inimesed on aastatega oma ostueelistusi muutnud. Neil teemadel räägib Tallinna Kaubamaja turundusdirektor Enel Kolk.

Samuti vaatame üle Äripäeva 2019. aasta parimad artiklid erinevates kategooriates.

Stuudios on Birjo Must ja Kaisa Gabral.

11.00-12.00 "Kuum Tool"

Äripäeva Kuuma Tooli saates on seekord külas M.W.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool, kes teeb ülevaate hetkeseisust ning räägib, kuidas on võimalik emotsionaalselt ja rahaliselt hakkama saada listeeria bakterist alguse saanud kriisiga. Töötajatele jagati koondamisteated küll kätte, kuid Meelis Vetevoolu sõnul käib töö hetkel selle nimel, et tehased oleksid puhtad ja töö saaks jätkuda. Vestlust juhib Kaisa Gabral

12.00-13.00 "Juhi jutud"

Saates on külas Eesti e-residentsuse suureks kasvatanud ja tänavu aasta alguses ameti maha pannud Kaspar Korjus. Räägime temaga sellest, kuidas selliseid suuri ülemaailmseid projekte vedada ja kuidas neist ka hiljem lahti lasta ning järgmiste tegevustega edasi liikuda.

Lisaks jagab ta praktilisi soovitusi näiteks aja juhtimise kohta ehk kuidas teha nii, et töökirjavahetus ei võtaks kogu aega ära. Juttu tuleb ka tema kaasasutatud värskest idufirmast Pactum, mis pälvis äsja aasta uustulnuka tiitli. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00-14.00 "Äritehnoloogia saade"

Stuudios on ettevõttest Elisa Margus Õunap ja Airi Unga, kellega saatejuht Indrek Kald räägib selle aasta tehnoloogiavaldkonna uuendustest, uudistoodetest, põnevatest trendidest. Samuti sellest, milline kindlustus seadmele teha ja kuidas neid rentida saab.

15.00-16.00 "Lavajutud"

Saate ettekanded on salvestatud IKT aastakonverentsil. Esimesena kõneleb Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik ja riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk. Ta räägib riigi IT äriplaanist ja sellest, mis toimub järgmistel aastatel IKT valdkonnas. Kuidas mõjutab planeeritav ettevõtteid ja Eesti ühiskonda laiemalt?

Teisena saab sõna Elisa Eesti juht Sami Seppänen. Millised on Eesti suurimaks meelelahutusettevõtteks ühinenud Elisa Eesti järgmise aasta plaanid? Mis on Elisa Eesti 2020. aasta äriplaan ja milliseid hirme, võimalusi ja ootusi arvestab juht 2020. aasta plaane tehes?