Poliitikaradar: Isamaasse lõi välk raginal sisse

Tallinn (EST). Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: Isamaa võitleb iseendaga, Helme võitleb välistudengitega.

Nagu võis eeldada, kujuneb suvi poliitikas tsüklonirohkeks. Kui Isamaa toetus oli püsinud nüüd juba pikalt väga madalal, oli vaid aja küsimus, kui midagi hakkab toimuma. Ja hakkaski. Isamaa sees loodud Parempoolsete ühendus on esitanud Isamaa praegustele juhtidele ei midagi vähemat kui väljakutse kõige kõrgemal tasandil. Konflikt on vältimatu ning kuidas see lõpeb, pole veel teada.

Meeldetuletus: telli Poliitikaradar endale postkasti https://www.aripaev.ee/telli-poliitikaradari-uudiskiri