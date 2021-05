Uued turud ja oskused - robotiseerimise viis tänavust trendi

Tere ja Farmi piimatööstus ostis Põlva tootmisse 700 000 eurot maksnud pulbripakkemasina ja -roboti. Robot teeb Põlvas ära töö, milleks varem oli vaja kolme inimest – paneb lõssipulbri suurtesse 25-kilostesse kottidesse, sulgeb kotid ja raputab neis oleva pulbri ühtlaseks. Foto: Tere ja Farmi piimatööstus

Robotite paigaldamine tehastesse on vähem kui kümne aastaga (2010-2019) enam kui kolmekordistunud, teatas Rahvusvaheline Robootikaföderatsioon IFR ja tõi välja selle aasta viis olulist trendi robotiseerimises, kirjutab portaal Tööstusuudised.

Näiteks 2019. aastal paigaldati üle maailma tehastesse umbes 381 000 robotit.

"Traditsioonilise tootmise digitaliseerimine tööstuses tõstab robotid selle arengu eesliinile,“ ütles IFR-i peasekretär Susanne Bieller.

Järgnevalt toome teieni 5 olulist trendi robotiseerimises.

1. Robotid õpivad uusi võtteid

Tehisintellekt (AI) koos nägemis- ja tajumisanduritega võimaldab uue põlvkonna tööstusrobotitel tulla toime keeruliste ülesannetega. Üheks selliseks ülesandeks on kastidest vajalike detailide leidmine ja komplekteerimine, millega varem tuli toime ainult inimene. Uue põlvkonna roboteid on lihtsam paigaldada ja programmeerida ning neid saab omavahel ühendada. Tänu suhtlusprotokollide arengule saab tööstus-roboteid sujuvalt integreerida automatiseerimise ja Tööstus 4.0 strateegiates.

2. Robotid töötavad nutikates tehastes

Autotööstus on olnud nutikate tehaselahenduste loomisel teerajajaks, toetudes oma kogemusele tööstusrobotite kasutamisel tootmiskonveieril, mis on üle 100 aasta olnud traditsioonilises autotööstuses domineerivaks lahenduseks. Autotööstuse tulevik kuulub aga lahendustele, kus tööstusrobotid ja autonoomsed juhitavad transpordiplatvormid ehk autonoomsed mobiilrobotid (Autonomous Mobile Robots, AMR) tegutsevad ühtses võrgus.

Uusima navigatsioonitehnoloogiaga varustatud mobiilirobotid on traditsiooniliste tootmisliinidega võrreldes oluliselt paindlikumad. Autokerede teisaldamine ja etteandmine toimub juhita transpordisüsteemide abil. Neid saab konveierivoolust lahti ühendada ja suunata koostejaamadesse, kus saab komplekteerida eritellimusi. Uuele automudelile üleminekul on vaja lihtsalt tööstusrobotid ja AMRid ümber programmeerida, mitte demonteerida kogu olemasolev tootmisliin. Inimese-roboti integreeritud koostööl põhinevate tööjaamade kasutuselevõtt tähendab seda, et tööstusrobotid ja inimesed saavad töötada üksteise kõrval.

3. Robotid tungivad uutele turgudele

Läbimurre ühenduvuses on soodustanud tööstusrobotite kasutuselevõttu ka nendes tootmissektorites, kus automatiseerimine kasvab kiiresti, näiteks toidu- ja joogitööstuses, tekstiilitööstuses, puidutööstuses ja plastide tootmisel. Üleminek täisdigitaalsele tootmisele toob endaga kaasa täiesti uute ärimudelite väljatöötamise, sest see võimaldab ettevõtetel mitmekesistada tootmist rohkem kui kunagi varem. Nutitehases võimaldab see koostada erinevad tooted samade seadmete abil, muutes traditsioonilise tootmisliini kontseptsiooni olematuks.

