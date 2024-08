Tagasi 02.08.24, 06:00 Eesti firma vastuoluline edu: väiksed jamad siin, suured investeeringud seal Dubai hiigelkontserniga käed löönud Eesti ettevõte ehitab ühest küljest uusi tehaseid ja kaasab miljoneid eurosid, aga teisel pool on lünklikud aruanded ja võla tasumist ootav partner.

Golden Fieldsi omanik Mahmmud Ahmed sõnas, et ta ei oska öelda, miks makse partnerile hilineb, aga ütles, et küll see tasutud saab: “See ei ole probleem, arvestades ettevõtte käivet ja tehtud investeeringuid,” lausus Ahmed. Foto: Marianne Loorents / Virumaa Teataja / Scanpix

Kuus aastat tagasi Eestis alustanud loomasööda tootja Golden Fields on võlgu Rand ja Tuulbergi tütarfirmale Savekate. “See on märkimisväärne, sellest ilma jääda ei tahaks,” ütles ehitusettevõtte juhatuse liige Mikk Mändmets, kes täpset summat avaldada ei soovinud. Tema sõnul on Golden Fields tavaliselt oma võlad tasunud. “Praegu on hunnik lubadusi.”

Golden Fields Factory ostab põllumeestelt kokku heinakultuure, töötleb seda ja müüb välismaale. Ettevõtte taga on jordaanlane Mahmmud Ahmed, kes on praeguseks laiendanud äri peale Eesti ka Leetu ja Lätti, samuti teeb firma juba eeltööd Soome turule liikumiseks.

Lünklik aruandlus, ilusad uudised

