Rakveres on tuumajaama pooldajaid ja vastaseid sama palju: jaam on sama plahvatusohtlik nagu Kirde sai

Sügisestel kohalikel valimistel kerkib kindlasti teravalt päevakorrale tuulikute (ja ka suurte päikeseparkide) teema, kuid kas see ka valimistulemusi mõjutab, on iseasi, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Lääne-Virumaal Andres Pulver.
Kinnisvaraarendusi rahastav Leedu investeerimisettevõte Vanagas Asset Management on käivitanud 2 miljoni euro suuruse avaliku võlakirjapakkumise teise vooru, võimalusega suurendada emissiooni 3 miljoni euroni. Eesti investorid saavad esitada investeerimistaotlusi pankade ja finantsvahendusfirmade kaudu selle reedeni. Võlakirjad lunastatakse 29. oktoobril 2027 ning investoritele pakutakse 9,5% aastatootlust.