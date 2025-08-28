Äripäev
  • 28.08.25, 14:40

Rakveres on tuumajaama pooldajaid ja vastaseid sama palju: jaam on sama plahvatusohtlik nagu Kirde sai

“Mis puudutab kavandatavat tuumajaama, siis see on sama plahvatusohtlik nagu Kirde sai,” kirjutas üks rakverelane Rakvere linna ja Rakvere valla ühises rahulolu-uuringus.
Kandela Õun oli üllatunud fosforiidi kaevandamise toetajate suhteliselt suurest hulgast küsitlusele vastanute seas.
  • Kandela Õun oli üllatunud fosforiidi kaevandamise toetajate suhteliselt suurest hulgast küsitlusele vastanute seas.
  • Foto: Andres Pulver
Linna ja valla elanikelt küsiti kümneid tavapärast rahulolu puudutavaid küsimusi, aga neile lisaks uuriti ka inimeste suhtumist tuumajaama ja fosforiidi kaevandamisse.
