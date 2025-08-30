Äripäev
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,32%9 187,34
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,09
  30.08.25, 08:51

Politico: Eesti kaalub soode taastamist kaitseks Putini vastu

Eesti uurib võimalust, kas soode taastamine võiks aidata kaitsta riiki võimaliku Venemaa rünnaku eest ning samal ajal siduda kasvuhoonegaase, kinnitas kliimaministeerium väljaandele Politico.
Kikepera soo Pärnumaal.
  • Kikepera soo Pärnumaal.
  • Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees / Scanpix
Sama plaani arutavad väljaande teatel ka Soome ja Poola.
  29.08.25, 12:24
Autode tellimine Euroopast: miks see on 2025. aastal mõistlik valik ja kuidas teha tark otsus
Autode tellimine Euroopast on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Põhjuseid on mitmeid: ostukäitumine on liikunud alates Covid-19 pandeemiast veebi, autot ei pea kohapeal otsimas käima, suurem mudelite ja varustusevalik ning nõudlus-pakkumus suhtest tulenevalt parem hinnatase. Ka Eesti maksukeskkond (CO₂-põhine automaks) suunab ostuotsuseid teadlikumaks – pelgalt ostuhinnast enam ei piisa, vaid vaadata tuleb kogukulu (TCO).

Lili Kirikal püsis Ekspress Grupi finantsjuhina alla aasta.
Börsiuudised
  • 29.08.25, 09:31
Villig napsas Luigelt alles ametisse astunud finantsjuhi
Silvano suuromanik on ettevõtte Baltplast kaudu Toomas Tool. Silvano pesuäril oli keeruline saada oma Venemaa ja Valgevene ärid auditeeritud, kuid lõpuks see siiski õnnestus. Internetis on endiselt üleval ettekirjutus finantsinspektsioonilt, mida ettevõte seal enam näha ei taha.
Uudised
  • 29.08.25, 06:00
Toomas Tooli börsifirma vaidleb kohtus finantsinspektsiooniga
Börsifirma otsustas osta tagasi 30.09.2020 emiteeritud allutatud võlakirjad.
Börsiuudised
  • 29.08.25, 08:27
LHV ostab võlakirjad enne tähtaega tagasi
Pereettevõtete TOPi võitja kasvatas aastaga kasumit pea 50 miljonit
Uudised
  • 28.08.25, 18:37
Pereettevõtete TOPi võitja kasvatas aastaga kasumit pea 50 miljonit
Tabelis üle 400 perefirma
Threod Systemsi tegevjuht Arno Vaik sai ettevõtte väikeomanikuks.
Uudised
  • 29.08.25, 15:03
Eesti suurima droonitootja juhid said firma osanikeks
Rootsi printsessi Estelle´i jaoks koostatud kuninglik näidisportfell näitab ilmekalt, et investeerimise võlu ei seisne ainult numbrites, vaid ka pikaajalises kannatlikkuses ja oskuses mitte liiga vara headest ettevõtetest loobuda.
Investor Toomas
  • 29.08.25, 12:57
10 investeerimisideed Rootsi printsessi portfellist
Maakri kvartal, Tornimäe. Tallinn (EST). Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics
Uudised
  • 29.08.25, 08:01
Eesti majandus pöördus kasvule: SKP kerkis teises kvartalis
Analüütik: tarbimine ergutab, väliskeskkond pidurdab
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
USA New Yorgi Ida ringkonna prokurör Joseph Nocella ütles, et Eesti kodanikk varustas Vene sõjaväge kõrgtehnoloogilise elektroonikaga, pettes samal ajal USA ettevõtteid. „Meie prokuratuur ja õiguskaitsepartnerid kasutavad kõiki võimalikke vahendeid, et takistada Venemaa ebaseaduslikku ligipääsu USA tehnoloogiale, mis ohustab meie ja meie liitlaste julgeolekut,“ ütls ta pressiteate vahendusel.
Eesti andis USA-le üle Venemaale tehnoloogiat saatnud ettevõtja
Miljoniäri Lasnamäe paneelmaja korteris
Silvano valgevene pesubränd Milavitsa.
Venemaal ja Valgevenes tegutseva Silvano müük ja kasum veeresid allamäge
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Piret Potisepp, Ülle Pind.
Piret Potisepp, Ülle Pind: kas restart 55+ vanuses on võimalik?
Kikepera soo Pärnumaal.
Politico: Eesti kaalub soode taastamist kaitseks Putini vastu
Threod Systemsi tegevjuht Arno Vaik sai ettevõtte väikeomanikuks.
Eesti suurima droonitootja juhid said firma osanikeks
Maaklerid NYSE börsil.
Hinnatõus pani USA aktsiaturule augustis punase punkti
Nõo Lihatööstuse tegevjuhi Ragnar Loova sõnul tuleb drastiline langus Eesti sealihaga varustatuses paari kuu pärast.
Lihatööstused otsivad sigu mööda Eestit: “Keeruline. Kui mitte võimatu”
Tuleb välismaa poole vaadata
Finantsvaba investor ja ettevõtja Madis Pajo.
Kullafond: Finantsvaba investor paljastas valemi vältimatu rikkuseni
PRFoodsi tehas Saaremaal.
PRFoodsi käive kasvas, kahjum vähenes
Nasdaq Tallinn.
Tallinna aktsiad aitasid Balti indeksil nädalat plussis lõpetada
Börsifirma otsustas osta tagasi 30.09.2020 emiteeritud allutatud võlakirjad.
LHV ostab võlakirjad enne tähtaega tagasi
Kui sul on oma raha, tundub kõik võimalik olevat!
Dmitri Fefilov: väike kulu riigile, kuid tohutu hüpe lapsele rahanduse ja investeerimise maailma
Veel 2019. aastal üritasid messikeskuse alale hotelle ehitada toonased omanikud Igor Pihela ja Anatoli Kanajev. Nende plaanid lasti õhku liiklustihedusele viidates, appi ruttas ka ajaloomuuseum.
Maarjamäe NIMBY uputas mere äärde kavandatud lukskvartali plaanid
Janar Holm on riigieelarve läbipaistmatust probleemina välja toonud juba aastaid, sealhulgas ka 2024. aastal konverentsil esinedes.
Janar Holm kritiseerib riigieelarvet: peame julgemalt koomale tõmbama
Kaitsevaldkonna tippjuht läks Saaremaale söögimaja pidama
Maarja Kass alustas pisikest äri kõrvarõngastega poolkogemata. Ta jagab oma kogemust, kuidas müügi kasvades muutis tulu deklareerimist.
Hobiga teenitud tulu ei jää märkamata: kuidas hoida maksuametiga head suhet
Aastakümneid tegutsenud kingaäri REM suleb oma äri enne Foorumi suuremat remonti.
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
Kodus kirjutatud testament kehtib pool aastat.
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle
Räppar Säm on investeerimisega jõudnud kuuekohalise portfellini.
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
Hekoteki juht Heiki Einpaul leiab, et küberpettuse suurim riskiallikas on ikka inimene, kes on ekraani taga.
Hekotekist varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid. Suuromanik süüdistab finantsjuhti

