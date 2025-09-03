Äripäev
  03.09.25, 15:49

AI-agendid muudavad äri: inimeste roll ei kao, kuid muutub strateegilisemaks

Tehisintellekti areng on viimase kahe aasta jooksul olnud erakordselt kiire ning ettevõtted seisavad silmitsi uue reaalsusega. Kui veel hiljuti piirdus AI kasutus tekstide genereerimise või lihtsate soovituste andmisega, siis nüüd on esile kerkinud uus nähtus – AI agendid.
Targumi tootejuht Robert Pallas.
Need on autonoomselt või poolautonoomselt tegutsevad tarkvaralahendused, mis täidavad ülesandeid inimese asemel ja teevad seda tihti kiiremini, täpsemalt ning skaleeritavamalt kui ükski traditsiooniline automatiseerimisprotsess.
„AI-agent on tarkvarajupp, mis võtab endale eesmärgi ja hakkab selle nimel dünaamiliselt tegutsema,“ selgitab Robert Pallas, Net Groupi toote Targum eestvedaja. „Erinevalt klassikalistest automatiseerimissüsteemidest ei käi AI-agent rangelt etteantud sammude kaupa. Ta loob plaani, kohandub olukorraga ja on võimeline tegutsema autonoomselt või inimese juhendamisel.“
AI-agentide mõju ulatub juba täna paljudesse sektoritesse. E-kaubanduses, logistikaprotsessides, tootmises, turunduses ja klienditeeninduses testitakse järjest uusi lahendusi. Kes tahab säilitada konkurentsieelise, peab aga juba praegu mõtlema, kuidas teha oma tooted ja bränd nähtavaks AI-põhistes otsingutes ja töövoogudes.

AI roll e-kaubanduses ja nähtavuse lahing uues keskkonnas

Pallas toob ühe ilmekama näite just e-kaubandusest, kus AI-agendid aitavad täna lahendada kõige ajamahukamaid ülesandeid. „Kui veebipoes on kümneid tuhandeid tooteid, kulub tohutult ressursse tooteinfo sisestamisele, korrastamisele ja tõlkimisele. Meie kliendid, kellel on näiteks 15 000 ja enam toodet, on AI abil suutnud vabastada sadu töötunde kuus,“ selgitab ta. „Agendid ei väsi ja nad suudavad töödelda tohutuid andmemahtusid kordades kiiremini kui inimesed.“
Ent muutus ei piirdu ainult ettevõtte sisemiste protsessidega. Suure osa ärist hakkab tulevikus mõjutama AI-põhine ostukogemus, kus klient ei pruugi enam kunagi jõuda veebipoe avalehele. Pallas kirjeldab olukorda, kus inimene küsib AI-lt saunaehituseks vajalikku materjali ning saab vastuseks personaliseeritud tootesoovitused koos tarneaja ja tellimislingiga: „Sellises keskkonnas teeb tehingu ära hoopis AI, mitte klient ise. See tähendab, et kui sinu toodet AI ei tunne, oledki ostuotsustest kõrval.“
Selleks, et jääda nähtavaks, peavad ettevõtted hoolitsema selle eest, et nende tooted oleksid masinloetavad, kirjeldused põhjalikud ning seotud konteksti ja kasutusjuhtudega. Kui keelemudelid sinu brändi ja tooteid ei tunne, ei leia need ka tulevaste AI-põhiste ostuotsuste seas kohta. See toob turundusse täiesti uue reaalsuse, kus SEO-st üksi enam ei piisa – mäng käib juba selles, kuidas AI sind „näeb“ ja klientidele soovitab.

Mõtteviisi muutus: kuidas ettevõtted peaksid AI-agente rakendama

Kuigi AI-agendid toovad kaasa tehnoloogilise hüppe, rõhutab Pallas, et kõige suurem väljakutse on mõtteviisi muutmine. „Traditsiooniline automatiseerimine on ette määratud sammudega protsess – sa tead alati, mis järjekorras tegevused toimuvad. AI-agent seevastu koostab dünaamilise plaani ja suudab sama eesmärgi saavutada mitmel erineval viisil. See nõuab ettevõttelt harjumist ja usaldust,“ selgitab ta.
Paljude juhtide hirmud on seotud võimalike vigadega, eriti kui tegu on suuremahuliste andmetega. Pallas toob lahendusena välja kvaliteedikontrolli „kahe agendi süsteemi“, kus üks agent loob tulemuse ja teine kontrollib selle üle. „Selline tagasisideahel vähendab oluliselt vigade riski ja suurendab juhtide kindlustunnet,“ ütleb ta.
Samas soovitab Pallas ettevõtetel alustada lihtsatest, korduvatest ja ajamahukatest töödest – olgu selleks tootekirjelduste loomine, hinnapoliitika jälgimine või klientide päringute haldamine. „Sageli kulutatakse kümneid minuteid või isegi tunde töödele, mida saab täielikult automatiseerida. Need on nn madalal rippuvad õunad, millest tasub alustada,“ soovitab ta.

Tulevik on AI-põhine, aga inimene jääb keskmesse

AI-agendid muudavad seda, kuidas ettevõtted töötavad, kuidas kliendid ostavad ja kuidas turundust tehakse. Kuid Pallas rõhutab, et see ei tähenda inimeste rolli kadumist. Vastupidi – nende panus muutub strateegilisemaks.
„AI ei asenda sind, ta võimendab sind,“ ütleb Pallas. „Kõige rohkem võidavad need ettevõtted ja juhid, kes oskavad AI-d kasutada tööriistana, aga lisavad tulemusele oma isikliku puudutuse, teadmised ja kogemuse.“ Sama kehtib ka loovate tööde kohta – AI võib küll luua tekste või soovitusi, kuid lõplik kvaliteet ja strateegiline väärtus sünnib inimese otsustest ja toimetamisest.
Tulevikus hakkavad AI-põhised otsingud, personaliseeritud ostukogemused ja autonoomsed töövood kujundama turgu palju rohkem kui praegu. Ettevõtted, kes täna oma tooteid ja protsesse AI jaoks nähtavaks ei tee, võivad homme kaotada kliendi, enne kui too üldse ettevõtte veebilehele jõuab.
