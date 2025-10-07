Peapiiskop emeeritus: suvepealinn peab suutma võtta turismist enamat
Suvepealinna potentsiaali tuleks mitmes mõttes paremini ära kasutada, kirjutab endine Pärnu volikgu liige, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop emeeritus Andres Põder vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Kohaliku omavalitsuse tähtsaim tööriist on planeerimine, samuti tuleb tegeleda püsikuludega, et säiliks võime investeerida, kirjutab OÜ Kalla Mööbel tegevdirektor Robert Pajussaar vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Kui muuta Männiku karjäärid sportimise ja vaba aja veetmise keskuseks, siis võiks sellest saada kogu Harjumaa tõmbekoht, kirjutab Saku vallas elav LHV investeerimisteenuste juht Sander Pikkel vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Omavalitsuse üks suuremaid vastutusi on, et linnas või vallas oleks elada hea. Sellega on senimaani Tallinnas mindud altlatti, kirjutab investor Kristi Saare vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
“Kui kellelgi on jõud kestlikke muutusi ellu viia, siis on see ettevõtetel – neil on partnerid, tarneahel ja kliendid, keda nad oma tegevuse kaudu mõjutavad,” rõhutavad SEB jätkusuutlikkuse juht Laura Kostiak ja Rohetiigri kogukonna koordinaator Emily Sepp.