Peapiiskop emeeritus: suvepealinn peab suutma võtta turismist enamat

ST Sisuturundus 07.10.25, 13:29

“Kui kellelgi on jõud kestlikke muutusi ellu viia, siis on see ettevõtetel – neil on partnerid, tarneahel ja kliendid, keda nad oma tegevuse kaudu mõjutavad,” rõhutavad SEB jätkusuutlikkuse juht Laura Kostiak ja Rohetiigri kogukonna koordinaator Emily Sepp.