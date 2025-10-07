Euroopa Liit üritab piirata Vene diplomaatide liikumist

Kuigi ei ole selge, kes on häirinud viimase nädala jooksul Taani õhuruumi ja lennujaamade tööd, võib käitumismustri põhjal öelda, et häiringutega on seotud Venemaa, rääkis droonitootja LendurAI ja õhuväe endine ülem Jaak Tarien.
Prestiižsete kinnisvaraprojektide arendaja, puitmööbli tootja ja tarnija LHM ettevõtete grupp emiteerib 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille vahendid eraldatakse laienemiseks Ameerika Ühendriikides ja Norras. Ettevõte juba alustas Ameerika turul oma esimese mägimaja projektiga, eesmärgiga korrata Skandinaavias saavutatud edu. Täna algas 3,5 miljoni euro väärtuses digitaalsete võlakirjade esimene jaotusetapp. See on esimene seda tüüpi emissioon Balti riikides.