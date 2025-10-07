Euroopa Liit üritab piirata Vene diplomaatide liikumist

Kuigi ei ole selge, kes on häirinud viimase nädala jooksul Taani õhuruumi ja lennujaamade tööd, võib käitumismustri põhjal öelda, et häiringutega on seotud Venemaa, rääkis droonitootja LendurAI ja õhuväe endine ülem Jaak Tarien.