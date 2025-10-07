Üle 20 aasta hiljem: Tallinna linnavõim sai paika ühe kvartali detailplaneeringu

Tallinn vajab Helsingi eeskujul sihipärast elamupoliitikat, mis looks eeldused toimiva üürituru tekkeks. Linn saaks koos eraarendajatega rajada taskukohaseid pindu, kirjutab Tallinna abilinnapea Madle Lippus (SDE).
Pea kakskümmend aastat Tallinnas veeretatud mõtet ehitada Eesti Näituste messikeskuse alale tuttuus linnakvartal sai linnavolikogus kabelimatsu, sest naabrid ei tahtnud arendusest midagi kuulda ja nad jäid peale.
Prestiižsete kinnisvaraprojektide arendaja, puitmööbli tootja ja tarnija LHM ettevõtete grupp emiteerib 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille vahendid eraldatakse laienemiseks Ameerika Ühendriikides ja Norras. Ettevõte juba alustas Ameerika turul oma esimese mägimaja projektiga, eesmärgiga korrata Skandinaavias saavutatud edu. Täna algas 3,5 miljoni euro väärtuses digitaalsete võlakirjade esimene jaotusetapp. See on esimene seda tüüpi emissioon Balti riikides.