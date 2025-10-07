Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,13%292,43
  • OMX Riga−0,07%907,47
  • OMX Tallinn−0,03%1 950,14
  • OMX Vilnius0,54%1 250,48
  • S&P 5000,36%6 740,28
  • DOW 30−0,14%46 694,97
  • Nasdaq 0,71%22 941,67
  • FTSE 100−0,01%9 478,49
  • Nikkei 2250,01%47 950,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,63
  • OMX Baltic0,13%292,43
  • OMX Riga−0,07%907,47
  • OMX Tallinn−0,03%1 950,14
  • OMX Vilnius0,54%1 250,48
  • S&P 5000,36%6 740,28
  • DOW 30−0,14%46 694,97
  • Nasdaq 0,71%22 941,67
  • FTSE 100−0,01%9 478,49
  • Nikkei 2250,01%47 950,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,63
  • 07.10.25, 13:01

Üle 20 aasta hiljem: Tallinna linnavõim sai paika ühe kvartali detailplaneeringu

Tallinna linnavalitsus kehtestas kesklinnas asuva Tuukri, Jõe ja Karu tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu, mis võimaldab piirkonda rajada korterelamuid ja ärihooneid.
Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus on võtnud oma töö üheks fookuseks detailplaneeringute korrastamise, mis tähendab ka pikalt venima jäänud planeeringute tühistamist.
  • Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus on võtnud oma töö üheks fookuseks detailplaneeringute korrastamise, mis tähendab ka pikalt venima jäänud planeeringute tühistamist.
  • Foto: Liis Treimann
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Arvamused
  • 25.09.25, 11:57
Abilinnapea: lühirent surmas Tallinna üürikodud
Tallinn vajab Helsingi eeskujul sihipärast elamupoliitikat, mis looks eeldused toimiva üürituru tekkeks. Linn saaks koos eraarendajatega rajada taskukohaseid pindu, kirjutab Tallinna abilinnapea Madle Lippus (SDE).
Uudised
  • 23.09.25, 08:56
Tallinn soovib, et riik ehitaks Ülemistele spordihalli
Riigi entusiasm on leebelt leige
Tallinn on valmis 20 miljoni eest rajama välispordirajatisi, kui riik peaks olema nõus 2029. aasta korvpalli finaaliks Ülemiste terminali juurde kunagise kaubajaama kohale spordihalli ehitama.
Uudised
  • 10.09.25, 12:06
Tallinn kiitis heaks Fund Ehituse mereäärse 400 korteriga arenduse
Kopli liinide edasiarendus toob Tallinna põhjatippu madalailmelise hoonestuse, aga ka ärihoone ja ühe kuni 9kordse elamu näol uue maamärgi.
Uudised
  • 26.08.25, 06:57
Maarjamäe NIMBY uputas mere äärde kavandatud lukskvartali plaanid
Pea kakskümmend aastat Tallinnas veeretatud mõtet ehitada Eesti Näituste messikeskuse alale tuttuus linnakvartal sai linnavolikogus kabelimatsu, sest naabrid ei tahtnud arendusest midagi kuulda ja nad jäid peale.
  • ST
Sisuturundus
  • 07.10.25, 11:23
LHM ettevõtete grupp annab välja 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille aastane intressimäär on 8,5%.
Prestiižsete kinnisvaraprojektide arendaja, puitmööbli tootja ja tarnija LHM ettevõtete grupp emiteerib 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille vahendid eraldatakse laienemiseks Ameerika Ühendriikides ja Norras. Ettevõte juba alustas Ameerika turul oma esimese mägimaja projektiga, eesmärgiga korrata Skandinaavias saavutatud edu. Täna algas 3,5 miljoni euro väärtuses digitaalsete võlakirjade esimene jaotusetapp. See on esimene seda tüüpi emissioon Balti riikides.

Hetkel kuum

Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönab, et võib-olla on demokraatia toimimise mõttes võimu vahetumine tõesti hea, aga juhtimise mõttes kindlasti mitte.
Suur lugu
  • 06.10.25, 06:00
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Uudised
  • 06.10.25, 08:00
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Inbanki tegevjuhi Priit Põldoja sõnul toetavad kaasatud võlakirjad panga strateegia elluviimist kõigil viiel turul.
Börsiuudised
  • 06.10.25, 08:24
Inbanki võlakirjad märgiti neljakordselt üle
“Majandusolukord on jätkuvalt pingeline ning IT-turul valitseb äraootav meeleolu,” märkis Uptime’i suuromanik ja tegevjuht Eero Tohver.
Majandustulemused
  • 06.10.25, 11:08
Eesti üks suuremaid IT-firmasid maksab mitu miljonit dividendiks: oli raske, aga edukas aasta
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Uudised
  • 06.10.25, 16:12
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Uudised
  • 04.10.25, 10:18
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
AMD aktsia hind kasvas esmaspäevasel eelturul üle 30%, ületades 220 dollarit.
Börsiuudised
  • 06.10.25, 17:00
OpenAI leping pani AMD aktsia püstloodis tõusma
CVKeskus.ee värbamisjuht Grete Adler
  • ST
Sisuturundus
  • 07.10.25, 11:13
​​Sina valid! Kellest saab Eesti ihaldusväärseim tööandja?
Investor Toomas tegi otsestuudios aktsiaostu, millest kirjutas juba reedel. Fotol investor Toomase meeskonda kuuluv Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang, kes tegi Toomase nimel tehingu ka viimati investor Toomase konverentsil.
Investor Toomas ostis otsesaates aktsiaid
Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus on võtnud oma töö üheks fookuseks detailplaneeringute korrastamise, mis tähendab ka pikalt venima jäänud planeeringute tühistamist.
Üle 20 aasta hiljem: Tallinna linnavõim sai paika ühe kvartali detailplaneeringu
Johanna-Maria Lehtme võttis istungil sõna vaid korra, kui palus kriminaalasja lõpetamist.
Heategevusraha kadumise lugu jõudis kohtusse: Lehtme peab süüdistust alusetuks
Investor Toomas tegi otsestuudios aktsiaostu, millest kirjutas juba reedel. Fotol investor Toomase meeskonda kuuluv Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang, kes tegi Toomase nimel tehingu ka viimati investor Toomase konverentsil.
Investor Toomas ostis otsesaates aktsiaid
Endoveri kinnisvaraportfellis on üle 70 projekti kokku 368 000 ruutmeetri elu- ja äripinnaga.
Endoveri pealikuks toodi Eesti Energia endine tippjuht
Aktsionäride loid hääletusaktiivsus tekitab ainukontrolli võimaluse ka siis, kui reisikorraldaja aktsiapakist kuulub Türgi investorile kolmandik.
Novaturas: ainukontrolli võib saada ka 33% osalusega
Kulla hind on kerkinud mitme põhjuse koosmõjul, üks nendest on keskpankade otsus suurendada kullavarusid.
Kulla hind kerkis uue rekordini, 4000 dollari piir püsib käeulatuses
Noorte olukord on oma kodu ostmisel praegu veel keeruline.
SEB ekspert: noortel ei ole kodu ostmiseks vajalikku investeeringut
Saue vallavanem Andres Laisk leiab, et ta ei olegi mitte niivõrd poliitik, vaid rohkem valla tegevjuht. “Nii-öelda tasustatud tippjuht. Lihtsalt kohaliku omavalitsuse eripära on see, et sul on asju lihtsam teha, kui sul on poliitiline mandaat.”
Saue kuningas Andres Laisk: keegi võiks vahel aitäh ka öelda
Teflonmehed: valimislugude sari
CVKeskus.ee värbamisjuht Grete Adler
  • ST
​​Sina valid! Kellest saab Eesti ihaldusväärseim tööandja?
Evercore ISI strateeg Julian Emanueli baasprognoosi kohaselt tõuseb S&P 500 indeks 7750 punktini enne 2026. aastat.
Wall Street kergitas enne tulemuste hooaega S&P 500 indeksi hinnasihte
Bitcoini kaevandaja Riot Platformsi aktsia kallines ligi 12%.
Bitcoini uus rekord paiskas krüptoaktsiad kõrgustesse
Lahkusin ümarlaualt kahe tundega – mõjuisikud on siin, et jääda ning seadus on neist vähemalt mitu sammu maas.
Ma ei lähe veel vangi, kuid sõnu pean jätkuvalt kaaluma
Nasdaqi liitindeks juhtis tõusu, kerkides 0,71% rekordilise 22 941,67 punktini.
AMD ralli vedas Nasdaqi ja S&P 500 indeksid rekorditeni
Üheks ettevõtteks, mida insaiderid kokku ostavad on Rootsi kiirmoe jaemüüja H&M.
Ülevaade: USA suurfirmade insaiderid ostsid enim spordifirmat, Euroopa omad kasiinotarkvara tootjat
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  • PRO
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
Aasta alguses peetud istungil ütles Martin Kirsberg, et ei ole milleski süüdi. Tema kolleeg ja skeemis kaasa mänginud reklaamifirma samas rääkisid sisuliselt välja, mida tegid.
Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro
Lisatud prokuröri kommentaar
Kliendid on pidanud pöörduma veebipoega Areaal tekkinud murede pärast tarbijakaitsesse. Seejärel on nende mured ka lahenduse leidnud, ehkki tarbijakaitseameti sõnul on pöördumiste arv märk, et kliendid ei saa vaidlusi lahendatud e-poe endaga.
Kõrbenud e-poe teine tulemine: kliendid otsivad taas abi tarbijakaitsest
Elukaaslased jäidki kalleid kodumasinaid ootama
Ferati esindus asub Harjumaal Peetris. Valikus uhked BMWd, Mercedesed, Porsched, Ferrarid, ning maksta saab krüptos, on firma end reklaaminud.
Luksusautode müüja käive tegi müstilise hüppe. „Ebareaalne“
Pakendivabast poest saab osta toiduaineid ja puhastusvahendeid oma anumatesse. Kuigi kilohind on tihti nii soodsam, käivad inimesed harjumuspäraselt ostlemas suurtes jaekettides.
Nullkulu unistus puruneb: väikepood ei saa suurtele jaekettidele vastu
Ööd Groupi tegevjuht Andreas Tiik ütles, et järgmise 2-3 aastaga on plaanis investeerida üle 50 miljoni euro, et luua hotelli kontseptsioon kuni tuhande peegelmajaga.
Peegelmajade tootja kaasab 10 miljonit ja väljub Funderbeamist

Podcastid

Kuum tool: mängutööstus on riskantne, aga lõputu kasumiga ekspordiäri
Kuum tool
Kuum tool: mängutööstus on riskantne, aga lõputu kasumiga ekspordiäri
00:00
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Hommikuprogramm
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
00:00
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
Hommikuprogramm
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi tee LHV juhiks
Läbilöök
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi tee LHV juhiks
Äripäeva arvamusliider Vene sanktsioonidest: tolliamet hoiab sajakonnal ettevõttel silma peal
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider Vene sanktsioonidest: tolliamet hoiab sajakonnal ettevõttel silma peal
Äripäev eetris: investorid saavad lõpuks Funderbeamist korraliku kasumi
Äripäev eetris
Äripäev eetris: investorid saavad lõpuks Funderbeamist korraliku kasumi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.-29.10.2025 PostgreSQL andmebaasid arendajale
IT Koolitus
PostgreSQL andmebaasid arendajale
26 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 06.10.25, 08:00
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
2
Suur lugu
  • 06.10.25, 06:00
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
3
Majandustulemused
  • 06.10.25, 11:08
Eesti üks suuremaid IT-firmasid maksab mitu miljonit dividendiks: oli raske, aga edukas aasta
4
Uudised
  • 05.10.25, 15:20
Nädala lood: Coop Pank nõuab JMV-lt kümneid autosid tagasi, raha varastanud tippjuht peab tagastama üle poole miljoni euro
5
Uudised
  • 06.10.25, 16:12
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
6
Uudised
  • 04.10.25, 10:18
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot

Viimased uudised

Saated
  • 07.10.25, 13:42
Äripäeva arvamustoimetaja: ajalugu kinnitab, et kohalike valimiste mõju ulatub selgelt Toompeale
Saated
  • 07.10.25, 13:35
Muutused ei alga PowerPointist: juht peab olema kohal ja rahulik
  • ST
Sisuturundus
  • 07.10.25, 13:29
Kestlike muutuste korral vaata eraisikust edasi: “Jõud on ettevõtetel”
Uudised
  • 07.10.25, 13:09
Heategevusraha kadumise lugu jõudis kohtusse: Lehtme peab süüdistust alusetuks
Saated
  • 07.10.25, 13:04
Investor Toomas ostis otsesaates aktsiaid
Uudised
  • 07.10.25, 13:01
Üle 20 aasta hiljem: Tallinna linnavõim sai paika ühe kvartali detailplaneeringu
Saated
  • 07.10.25, 13:00
Tarbija ostujõud on uuesti pihta saanud. "Toidupoed andsid mullu hinnamarginaalides alla"
Saated
  • 07.10.25, 13:00
Kasulik kuulamine: kuidas korduv edasilükkamine muuta tehinguks
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025