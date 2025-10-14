Kasvu tagavad kiired rajad. Aeg on raha

Rahvastiku vananemisega kaasneb oht, et poliitilised valikud tehakse liialt vananevat valijaskonda arvestades, kuid sedasi muutub linn noortele vähem atraktiivseks, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Tallinna linnaplaneerimise juht on kahe aastaga asutust karmide otsustega korralikult raputanud ja uute ehitiste aluseks olevate detailplaneeringute kiirendamise tõsiselt ette võtnud. Ettevõtjad aga kahtlevad veel, kas lubaduste tagant ka piisavalt tegusid välja tuleb.
Steelhouse Group Estonia OÜ ja 1UP Technology OÜ viisid koostöös Estoveri piimatööstusega ellu uue riivjuustu ja juustukuubiku transpordiliini projekti. Eesmärk oli luua uuenduslik, retseptipõhiselt konfigureeritav ja automatiseeritud tootmisliin, kus toimuks automaatne maitseainete ja muude lisandite doseerimine, samuti ka liinide automaatne pesemine. Lahendus pidi olema lihtsalt hallatav ja suuteline vajadusel korrigeerima inimlike vigade tõttu tekkinud sisendvigu – tänu nutikale juhtloogikale ja paindlikule automatiseerimissüsteemile.