  14.10.25, 06:00

Kasvu tagavad kiired rajad. Aeg on raha

Kui tahame kasvu, tuleb tempot tõsta; et tempot tõsta, tuleb lahti lükata rekordeid võimaldavad rajad; ja pidur ei saa olla otsustaja, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Kasvu tagavad kiired rajad. Aeg on raha
  Foto: Anti Veermaa
Arvamused
  11.10.25, 13:00
Kaspar Oja: kui noored kolivad ära, siis linn hääbub
Rahvastiku vananemisega kaasneb oht, et poliitilised valikud tehakse liialt vananevat valijaskonda arvestades, kuid sedasi muutub linn noortele vähem atraktiivseks, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Uudised
  09.05.25, 10:00
Tallinna planeeringute boss korraldas raputuse ja annab arendajatele suure lubaduse
Arendajad jäävad skeptiliseks
Tallinna linnaplaneerimise juht on kahe aastaga asutust karmide otsustega korralikult raputanud ja uute ehitiste aluseks olevate detailplaneeringute kiirendamise tõsiselt ette võtnud. Ettevõtjad aga kahtlevad veel, kas lubaduste tagant ka piisavalt tegusid välja tuleb.
Saated
  28.05.25, 08:44
Ettevõtjad tahaksid detailplaneeringu venimise eest kahjutasu
Valitsuse juurde loodud ettevõtjate nõukoda näeb, et detailplaneeringute menetlemine jääb osati ametnike otsustamatuse taha, rääkis nõukoja asejuht Robert Kitt.
Juhtkiri
  17.04.25, 06:00
Tubli, Tallinn, aga kiiremini palun
Sel sügisel kohalikel valimistel olgu Tallinna debattide märksõna “kiirus”, seda väga mitmes tähenduses, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
  ST
Sisuturundus
  06.10.25, 09:00
Täppismehaanika ja automatiseerimine terviklahendusena
Steelhouse Group Estonia OÜ ja 1UP Technology OÜ viisid koostöös Estoveri piimatööstusega ellu uue riivjuustu ja juustukuubiku transpordiliini projekti. Eesmärk oli luua uuenduslik, retseptipõhiselt konfigureeritav ja automatiseeritud tootmisliin, kus toimuks automaatne maitseainete ja muude lisandite doseerimine, samuti ka liinide automaatne pesemine. Lahendus pidi olema lihtsalt hallatav ja suuteline vajadusel korrigeerima inimlike vigade tõttu tekkinud sisendvigu – tänu nutikale juhtloogikale ja paindlikule automatiseerimissüsteemile.

Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Uudised
  13.10.25, 06:00
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Eesti Pagarit omava Maral Invest OÜ omanikud Uuno Lausing (vasakul) ja Romet Puhk.
Majandustulemused
  13.10.25, 14:30
Tartu ärimeeste kätte jõudnud suur toidutootja tegi kõva tulemuse
Woola loodab äsja allkirjastatud investeeringuga jõuda järgmise aasta kolmandaks kvartaliks kasumisse. Pildil on Woola asutajad (vasakult) Katrin Kabun, Anna-Liisa Palatu ja Jevgeni Širai.
Uudised
  13.10.25, 15:24
4300eurose keskmise palgaga idu loodab miljonikahjumist välja ronida aastaga
“Ma teen kindlasti pausi, see on olnud väsitav,” tõdeb Hiiumaal kümne aasta jooksul kolme restorani pidanud itaallane Michele Parrucci.
Uudised
  12.10.25, 08:00
Itaallane müüb Hiiumaal tuntud pitsamaja ja sulges veel kaks restorani. “Proovisin teha suurelt”
Äripäev soovitab valida neid, kel on veel praegugi hell istuda
Juhtkiri
  13.10.25, 06:00
Äripäev soovitab valida neid, kel on veel praegugi hell istuda
Töövaidluskomisjon asus töötaja poolele, kuid moraalset hüvitist ta ei saa: stress ja terviseprobleemid võisid olla seotud isikliku suhte lagunemisega, mitte juhi tegudega, leidis komisjon.
Uudised
  13.10.25, 18:00
Tööandja kandis töötajale veidi isiklikult kontolt raha ja pakkus palga asemel diivanit
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Uudised
  11.10.25, 08:30
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Lahendus töötati välja spetsiaalselt Estoveri meeskonna vajadusi ja tootespetsiifikat arvestades.
  ST
Sisuturundus
  06.10.25, 09:00
Täppismehaanika ja automatiseerimine terviklahendusena
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Kasvu tagavad kiired rajad. Aeg on raha
Kasvu tagavad kiired rajad. Aeg on raha
Nissan Ariya Nismo elektriautode 24 tunni sõidul öösel kilomeetreid kogumas.
Äripäev elektriautode 24 tunni sõidul: lugu sellest, kuidas kilpkonn ei võitnud võiduajamist
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Sõidukimüüjate TOPi mullune tippkasum vähenes märgatavalt
  PRO
Sõidukimüüjate TOPi mullune tippkasum vähenes märgatavalt
“Eesti majanduse puhul räägitakse samuti klaaslaest, mis pärsib majanduskasvu ning millest läbi murdmiseks on tarvis suurendada majanduse teadmusmahukust,” märgib Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane.
Urmas Varblane: nobelistide töö hoiatab ka Eestit klaaslae eest
Rahakott on Isamaal väga sügav ja Eesti nende plakatitega kaetud, aga Reformierakonna kampaaniakuludele jäävad nad kahekordselt alla
Suurim erakond kulutas valimiskampaaniale pea miljon eurot
Suurim annetus oli 100 000 eurot
Eesti Pagarit omava Maral Invest OÜ omanikud Uuno Lausing (vasakul) ja Romet Puhk.
Tartu ärimeeste kätte jõudnud suur toidutootja tegi kõva tulemuse
Töövaidluskomisjon asus töötaja poolele, kuid moraalset hüvitist ta ei saa: stress ja terviseprobleemid võisid olla seotud isikliku suhte lagunemisega, mitte juhi tegudega, leidis komisjon.
Tööandja kandis töötajale veidi isiklikult kontolt raha ja pakkus palga asemel diivanit
DAB+ ehk digiraadio platvorm muutub üheks oluliseks kriisikommunikatsiooni kanaliks.
  ST
Infosulgu tekkida ei tohi! Kuidas tagada elanikkonna teavitamine kriisiolukorras?
Oma valimissoovituse andis alanud nädalal Äripäeva toimetus. Nüüd on investor Toomase kord öelda, keda tema eelistab võimule.
Minu valimissoovitus: mind huvitab kasv, mitte nostalgia
S&P 500 ja Nasdaqi liitindeks kerkisid vastavalt 1,56% ja 2,21%.
S&P 500 ja Nasdaqi liitindeks tegid viie kuu suurima hüppe
Broadcomi aktsia tõusis pärast teadet ligi 10%.
Broadcom sai võtmerolli OpenAI kiipide arendamisel
Hõbeda hetkehind kerkis esmaspäeval 3,1% võrra ligi 52 dollarini untsi kohta.
Hõbeda hind läheneb 45 aasta rekordtasemele
Saksamaa ostab suures mahus USA kaitsetööstuselt General Dynamics soomussõidukeid. Fotol hetk eelmise aasta sügisel Washingtonis toimunud militaarkonverentsilt, kus osalejad kogunesid General Dynamicsi alale.
Saksamaa ostab soomustatud sõidukeid 7 miljardi eest
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel

Seaduse värskendus lubab kinnisvaras suurt muutust. Ettevõtja: “Reaalsus on teine”
Kuum tool
Seaduse värskendus lubab kinnisvaras suurt muutust. Ettevõtja: “Reaalsus on teine”
00:00
Arvamustoimetajad avavad tagamaid: kuidas sündis Äripäeva valimissoovitus
Hommikuprogramm
Arvamustoimetajad avavad tagamaid: kuidas sündis Äripäeva valimissoovitus
00:00
Äripäeva arvamusliider: petturitel on kergemaid viise raha saamiseks kui heategevus
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: petturitel on kergemaid viise raha saamiseks kui heategevus
Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge
Äripäev eetris
Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge
Eesti Pank hoiatab kurjakuulutavate arengute eest: riskid ärikinnisvaras kuhjuvad
Hommikuprogramm
Eesti Pank hoiatab kurjakuulutavate arengute eest: riskid ärikinnisvaras kuhjuvad
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
Luubi all
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
Juhtkiri
  • 14.10.25, 06:00
Kasvu tagavad kiired rajad. Aeg on raha
Uudised
  • 14.10.25, 06:00
Äripäev elektriautode 24 tunni sõidul: lugu sellest, kuidas kilpkonn ei võitnud võiduajamist
Uudised
  • 14.10.25, 06:00
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Börsiuudised
  • 14.10.25, 00:48
S&P 500 ja Nasdaqi liitindeks tegid viie kuu suurima hüppe
Börsiuudised
  • 13.10.25, 21:07
Broadcom sai võtmerolli OpenAI kiipide arendamisel
Börsiuudised
  • 13.10.25, 19:17
Saksamaa ostab soomustatud sõidukeid 7 miljardi eest
Börsiuudised
  • 13.10.25, 18:58
Hõbeda hind läheneb 45 aasta rekordtasemele
Uudised
  • 13.10.25, 18:07
Raadiohommikus: pinged aktsiaturgudel ja kuidas hoida talente IT-sektoris
